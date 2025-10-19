Encontraron muerto al investigador argentino desaparecido en Alemania: investigan un posible accidente

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fue hallado muerto este domingo en Alemania, tras casi una semana de intensa búsqueda. Tenía 44 años y se encontraba realizando una estadía de investigación en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), en el sur de ese país.

Según informó la policía local, el cuerpo fue encontrado alrededor de las 12.15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, la principal hipótesis apunta a un accidente: Fracaroli habría caído al agua por causas aún no determinadas y se habría ahogado. De todos modos, las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

Fracaroli se encontraba desaparecido desde el lunes pasado, cuando dejó su trabajo en el campus universitario y tomó un colectivo hacia el área urbana. Esa fue la última vez que se lo vio con vida. Más tarde, su teléfono celular se apagó y no volvió a tener contacto con nadie, informó Infobae.

Durante esa jornada, había mantenido una videollamada con su pareja, Gabriela Furtan, quien contó que la conversación fue «totalmente normal». Desde entonces, tanto su familia como colegas y organismos académicos iniciaron una búsqueda intensa que incluyó pedidos públicos del Conicet y la UNC.

Trayectoria científica y reconocimiento internacional

Fracaroli desarrollaba una destacada carrera en el campo de la química, con especialización en química reticular y nanotecnología, aplicada al desarrollo de materiales sustentables. En Córdoba, integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas y dirigía proyectos vinculados al cuidado ambiental.

Durante su paso por el exterior, había trabajado junto al científico Omar Yaghi, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Química 2025, con quien compartía líneas de investigación sobre materiales porosos y moléculas reguladoras de proteínas en plantas.

Su colaboración con Yaghi se formalizó cuando la UNC le otorgó al investigador estadounidense el título de doctor Honoris Causa en 2024, como parte de un programa de cooperación internacional.

Un cordobés con vocación global

Oriundo de la ciudad de Córdoba, Fracaroli mantenía una vida familiar junto a su pareja y sus dos hijos en el barrio General Paz. Tenía previsto regresar a la Argentina a comienzos de diciembre, una vez concluido su proyecto conjunto con el KIT.