Un equipo del Conicet evaluará el impacto de la pesca de langostino sobre aves y mamíferos marinos en aguas de Chubut. El estudio pondrá el foco en las interacciones con los buques, los cambios en las poblaciones y los riesgos de los residuos pesqueros. Los resultados servirán para responder a las exigencias de seguimiento de la certificación internacional MSC, que la pesquería obtuvo en 2025.

El trabajo surge de un convenio de asistencia técnica entre el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar), del Conicet-Cenpat, y el Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca). La investigación abarcará tanto los efectos directos de la actividad como sus posibles consecuencias sobre las relaciones alimentarias del ecosistema marino.

La investigadora Silvana Dans coordina un proyecto de cuatro etapas y un plazo de nueve meses: el cierre está previsto para marzo de 2027. Según difundieron desde el Conicet, entre las especies que se estudiarán figuran el cormorán imperial y el lobo marino de un pelo, cuyas colonias se encuentran cerca del área de pesca.

Cómo afecta la pesca de langostino a las aves y los lobos marinos de Chubut

La primera tarea será mejorar los registros de los encuentros entre la flota y los mamíferos marinos. Para eso, el equipo revisará y actualizará las planillas del Programa Privado de Observadores a Bordo. El objetivo es optimizar la recolección de información que luego se utilizará para evaluar los efectos de la pesquería.

Los observadores recibirán capacitación técnica para identificar especies y utilizar las nuevas planillas. Además, especialistas en mamíferos marinos del Cenpat se embarcarán para acompañar el trabajo. La revisión de los registros y el seguimiento a bordo forman parte de una misma etapa, orientada a mejorar la calidad de los datos.

El segundo eje será el relevamiento de las colonias de cormoranes imperiales y lobos marinos de un pelo próximas a la zona de actividad pesquera. Los censos permitirán conocer su abundancia. Esa información se reunirá con los datos que ya existen para evaluar las tendencias poblacionales de ambas especies.

El proyecto también prevé construir un modelo de la red alimentaria. Los especialistas recopilarán información sobre la dieta de aves y mamíferos marinos, con el propósito de establecer qué lugar ocupan las especies clave y cuál es su importancia dentro del ecosistema.

Ese modelo buscará evaluar los efectos indirectos de la pesquería. El enfoque ampliará la mirada más allá de las interacciones que se observan desde los barcos e incorporará los vínculos entre especies. Así, el equipo procurará integrar los datos sobre las poblaciones con información sobre sus relaciones alimentarias.

El estudio analizará el impacto de la industria en los cormoranes imperiales.

Residuos y efectos que no se ven en la costa de Chubut

La cuarta etapa apuntará a detectar restos de artes de pesca en colonias de cormorán imperial y a evaluar la mortalidad asociada. El relevamiento en terreno buscará identificar residuos que puedan causar muertes de aves fuera de la observación a bordo. Es uno de los aspectos previstos para estudiar el impacto de la basura pesquera sobre la fauna.

El proyecto reúne a investigadores, becarios y personal de apoyo del Cesimar, además de especialistas vinculadas a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La combinación de censos, registros a bordo, análisis de residuos y modelos ecológicos aportará información para atender los requerimientos de la certificación MSC y las demandas del sector pesquero desde una perspectiva del conjunto del ecosistema.