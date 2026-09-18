Descubrieron en Sudamérica una nueva especie de felino: no ocurría desde 1923

A través de un artículo publicado en la prestigiosa revista especializada Current Biology, un equipo internacional de investigadores confirmó el hallazgo formal del Leopardus tilcayo, catalogado como la primera nueva especie de felino descrita en el planeta desde 1923, cuando se reconoció al gato del pajonal.

La historia de esta revelación comenzó una década atrás, cuando un poblador rural rescató a una cría en un sendero selvático de Bolivia confundiéndola con una mascota hogareña; sin embargo, tras convivir un año con el animal y advertir su comportamiento salvaje, lo derivó al santuario de vida silvestre Senda Verde.

Allí fue examinado por la bióloga boliviana y exploradora de National Geographic, Paola Nogales-Ascarrunz, quien inició una investigación genética que concluyó demostrando que este espécimen no era una subespecie conocida, sino un linaje evolutivo totalmente inédito para la ciencia.

De mascota confundida a joya evolutiva: cómo se identificó al felino Leopardus tilcayo

En sus primeros análisis morfológicos, la especialista advirtió rasgos llamativos: orejas redondeadas, rostro comprimido y rosetas de pelaje notablemente más grandes que las observadas en los gatos tigre tradicionales de Brasil.

Descubrieron una nueva especie de felino en Sudamérica.–

Aunque en un comienzo se supuso que pertenecía a la especie Leopardus tigrinus —descripta originalmente a finales del siglo XVIII—, las diferencias anatómicas encendieron la sospecha de que se trataba de un ejemplar atípico.

Para confirmar la hipótesis, Nogales-Ascarrunz conformó un equipo pericial con el genetista Eduardo Eizirik, de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, y Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes.

Descubrieron una nueva especie de felino en Sudamérica.–

La investigación genómica, comparada sobre 38 individuos, demostró de manera contundente que el Leopardus tilcayo se separó de sus parientes evolutivos más cercanos hace aproximadamente 1,4 millones de años, una distancia temporal equiparable a la brecha que separa a los leones actuales de los leones cavernarios extintos.

Descubrieron una nueva especie de felino en Sudamérica.–

Su nombre científico rinde homenaje a la denominación vernacular con la que los pobladores locales de los bosques de Yungas, en la vertiente oriental de la cordillera andina, identifican tradicionalmente al animal, pese a no tener un significado formal en quechua o español.

El impacto en la conservación del género Leopardus y los felinos pequeños

El descubrimiento de esta nueva especie de felino no solo añade una rama insospechada a la biodiversidad del continente, sino que reconfigura los criterios de protección ambiental en Sudamérica.

Según detalló James Sanderson, referente de la Small Wild Cat Conservation Foundation, reconocer que el complejo del gato tigre comprende en realidad cinco especies independientes en lugar de una sola fragmenta las poblaciones estimadas, lo que incrementa sustancialmente la urgencia de evaluar su riesgo de extinción bajo los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Asimismo, el estudio sugiere que el margay (Leopardus wiedii) podría estar integrado en realidad por cuatro especies distintas, abriendo un nuevo horizonte en el empleo del mapeo genómico para proteger a los carnívoros menos visibilizados de la fauna silvestre global.