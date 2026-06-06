Así será el operativo para la despedida del Indio Solari en Avellaneda: peajes liberados, controles y asistencia sanitaria

Miles de seguidores de Carlos «Indio» Solari se preparan para viajar este domingo a Avellaneda y participar del último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ante la magnitud de la convocatoria, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegará un amplio operativo de seguridad, tránsito y asistencia sanitaria.

El velatorio público se realizará a partir de las 11 en el Microestadio José María Gatica, ubicado en Parque Domínico, donde se espera la llegada de fanáticos provenientes de distintos puntos del país.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el acceso principal al predio será por la intersección de Avenida Mitre y Darwin, y pidió a los asistentes respetar las indicaciones de los organizadores para facilitar la circulación y evitar inconvenientes.

El operativo incluirá efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal de la Superintendencia de Cuerpo, grupos motorizados, agentes de tránsito, equipos de emergencia y puestos sanitarios distribuidos en diferentes sectores del recorrido previsto para los asistentes.

Además, Alonso anunció que los peajes de la autopista Buenos Aires–La Plata permanecerán liberados entre las 6 y las 20 horas para facilitar el traslado de quienes viajen hacia Avellaneda. También recomendó utilizar la estación ferroviaria de Villa Domínico como una de las principales alternativas de acceso al homenaje.

Aunque las autoridades evitaron estimar una cifra concreta de asistentes, reconocieron que se espera una concurrencia masiva. «Va a venir mucha gente», afirmó el funcionario, quien además pidió comprensión tanto a los fanáticos como a los vecinos de la zona.

«Esto tiene que darse en un clima de convivencia, afecto, cuidado y respeto», sostuvo Alonso al referirse a una despedida que promete convertirse en uno de los homenajes populares más multitudinarios de los últimos años en la Argentina.

El ministro destacó además que las distintas concentraciones espontáneas realizadas en plazas y espacios públicos desde que se conoció la muerte del músico se desarrollaron sin incidentes de gravedad, lo que genera expectativas positivas respecto al desarrollo de la jornada.

Desde la organización remarcaron que el predio cuenta con espacios amplios para que los asistentes puedan permanecer mientras aguardan su ingreso a la capilla ardiente. Asimismo, solicitaron respetar los corredores de circulación y mantener un flujo constante de personas para evitar aglomeraciones y permitir que la mayor cantidad posible de seguidores pueda despedirse del artista.

La despedida del Indio Solari reunirá a varias generaciones de fanáticos que durante décadas siguieron su trayectoria artística y podría quedar registrada como una de las convocatorias populares más importantes de la historia reciente del país.