Video: así fue el momento de la aparición de Esmeralda en Córdoba y el mensaje de Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad confirmó que ya dialogó con su par en Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y le confirmó el hallazgo con vida de Esmeralda. «Ya está a salvo y con su familia».

El funcionario de la provincia contó cómo fue el momento que se enteraron de la aparición con vida de la niña.

El mensaje de la ministra de Seguridad por la aparición de Esmeralda

La funcionaria señaló que «la rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda».

Agregó en un mensaje en X que «cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: Esmeralda apareció».

Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, @QuinterosJP, quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda.



Ya está a salvo y con su familia.



La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 19, 2026

Cómo encontraron a Esmeralda en Córdoba

Juan Pablo Quinteros, realizó una conferencia de prensa donde confirmó que Esmeralda «está bien” y que “no hay detenidos” en la causa que se investiga la desaparición por casi 24 horas de la niña en Cosquín.

Ante los medios de comunicación, contó cómo fue el momento en el que se enteraron de la aparición con vida de la nena: “El jefe de policía me avisó que dos efectivos del área de la Motorizada estaban recorriendo uno de los campos cuando se cruzan a la nena y ella se los queda mirando. Rápidamente uno de ellos la agarró y dieron el alerta”, dijo.

Acerca de la salud de la niña, explicó: “No soy médico, pero se la ve bien. El director del hospital Domingo Funes confirmó que está clínicamente estable”.

Con Noticias Argentinas