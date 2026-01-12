Hoy se podrá ver el documental de la Regata en el cine de Choele Choel

«Una historia escrita en el agua«, el documental que honra los 50 años de la Regata más larga del mundo, hace un par de meses ya que comenzó su ciclo itinerante de proyecciones y hoy le toca disfrutar de la película a una comunidad que históricamente ha sido parte de la travesía.

Hoy a las 20 se exhibe la película en el Cine Sportsman de Choele Choel (Av. San Martín y Gobernador Tello), que coincide con la llegada de la edición dorada de la Regata a la zona, ya que este martes se realizará la sexta etapa de la prueba entre el Bocatoma de Luis Beltrán y el Balneario de Choele Choel. Como en todas las proyecciones que se vienen realizando del documental producido por el Diario Río Negro, la entrada al cine es libre y gratuita.

La película, que por el momento no está subida a ninguna plataforma, se presentó por primera vez en Viedma el pasado 15 der noviembre; luego se exhibió en el Auditorio del Diario Río Negro en General Roca el 4 de diciembre; y el 6 de enero se proyectó en el MNBA de Neuquén, dos días antes de la largada de la Regata 2026.

«Una historia escrita en el agua” se basa en tres puntos fundamentales que explican por qué la Regata es más que una competencia. Primero, los palistas de todas las épocas, verdaderos artífices de esta epopeya de constancia, esfuerzo y camaradería. Luego, la propia Regata, que cada verano renace como una fiesta que une a las ciudades y su gente a esta gesta deportiva. Y por último, el río. Escenario eterno de esta prueba única que es memoria viva, testigo de alegrías y sueños.