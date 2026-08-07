San Cayetano: el 45% de quienes buscan ayuda en iglesias lo hace por necesidades materiales

Las personas mayores de 50 años son quienes más recurren a estos espacios en busca de ayuda.

Cada 7 de agosto, miles de personas celebran a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, y vuelven a poner en primer plano un vínculo que excede la práctica religiosa. Las iglesias y los templos no son únicamente lugares de culto: para una parte de la población argentina también funcionan como espacios a los que recurrir frente a dificultades económicas, falta de alimentos, problemas de salud o la necesidad de conseguir trabajo.

Un estudio del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR), perteneciente al Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (UBA), determinó que el 35,5% de los argentinos acudió durante los últimos doce meses a una institución religiosa en busca de algún tipo de ayuda o contención.

Más allá de lo espiritual

El principal motivo continúa siendo espiritual: atravesar momentos difíciles, encontrar consuelo o recibir acompañamiento. Pero el informe también expone otra dimensión del fenómeno: el 45% de quienes recurrieron a estos espacios lo hizo por necesidades materiales, que incluyen asistencia económica o alimentaria y apoyo para capacitarse o buscar empleo.

Si se considera al conjunto de la población relevada, y no solamente a quienes concurrieron a los templos, el 16% de los encuestados recurrió a instituciones religiosas para intentar resolver problemas económicos, materiales o laborales.

“Hoy vemos que 16% del total de la población encuestada se apoya en instituciones religiosas para la resolución de problemas de base material o económica y laboral, donde la problemática se acentúa fuertemente en segmentos con menor nivel de formación”, explicó Mariela Mosqueira, una de las investigadoras que participó del estudio.

Del acompañamiento espiritual a la ayuda concreta

Los resultados forman parte del Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina y permiten observar cómo las instituciones religiosas combinan su función tradicional con distintas formas de acompañamiento comunitario.

“En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material”, señaló Gabriela Irrazábal, también investigadora del estudio.

La asistencia por problemas de salud aparece además entre los principales motivos para acercarse a estas instituciones. El fenómeno, sin embargo, no se distribuye de la misma manera entre todos los grupos de la población: tanto la edad como el nivel educativo muestran diferencias importantes.

Los mayores de 50 son quienes más recurren a los templos

El estudio encontró que las personas de 50 años o más son las que con mayor frecuencia buscan algún tipo de asistencia en instituciones religiosas. En ese grupo, el 45% declaró haber recurrido a ellas durante el último año.

La proporción disminuye entre los más jóvenes: alcanza al 34% entre las personas de 16 a 29 años y baja al 27,6% entre quienes tienen de 30 a 49 años.

Entre los mayores de 50 también aumenta la búsqueda de acompañamiento espiritual. El 32,8% recurrió a estos espacios por ese motivo, mientras que un 16,2% lo hizo ante problemas de salud. Según el informe, ambas proporciones prácticamente duplican las registradas entre los segmentos más jóvenes.

La educación también marca diferencias

Otra de las brechas aparece al observar el nivel educativo. Entre las personas que no completaron la escuela secundaria, el 42,8% acudió a una iglesia o templo para solicitar algún tipo de ayuda durante los últimos doce meses.

Dentro de ese grupo, el 26,9% buscó apoyo espiritual, un 14,9% pidió asistencia relacionada con problemas de salud y el 12,5% necesitó ayuda económica o alimentaria.

La situación cambia entre quienes alcanzaron estudios superiores. Allí, el porcentaje que recurrió a instituciones religiosas en busca de asistencia desciende al 26,6%.

Para los investigadores, las diferencias permiten dimensionar el papel que mantienen las comunidades religiosas como redes de apoyo y contención, especialmente entre sectores con menores niveles educativos y mayores necesidades materiales.

Una encuesta nacional

El informe fue elaborado a partir de una encuesta probabilística de alcance nacional, realizada durante 2026 entre personas de 16 años o más residentes en Argentina. El relevamiento comprendió 904 casos.

El Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina es una iniciativa del OCREAR, dependiente del CBC de la UBA, que estudia las identidades, creencias y prácticas religiosas de la población.

Esta tercera edición muestra una dimensión que va más allá de las prácticas de fe: para una parte de los argentinos, las iglesias y los templos también forman parte de la trama comunitaria a la que recurren cuando necesitan resolver problemas concretos de la vida cotidiana.