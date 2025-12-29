Impactantes imágenes: un incendio en Junín de los Andes afectó una superficie equivalente a 850 canchas de fútbol, ya está contenido

Luego de horas críticas, el incendio forestal en la Estancia Chacayal, ubicada entre La Rinconada y Junín de los Andes, ha sido finalmente contenido. El último reporte del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) confirmó que la superficie total afectada asciende a las 600 hectáreas de pastizales y matorrales.

Para dimensionar la magnitud del siniestro, el área quemada equivale a unas 850 canchas de fútbol profesional o el microcentro de Neuquén repetido tres veces.

Durante la jornada de hoy, más de 50 brigadistas del SPMF, Parques Nacionales y Bomberos Voluntarios centran sus esfuerzos en las tareas de enfriamiento y extinción definitiva de puntos calientes para evitar que el viento reavive las llamas.

Afortunadamente, no se registraron viviendas afectadas, ya que el fuego solo amenazó un puesto rural que se encontraba deshabitado.

Brigadistas rescatan a «Bambi» en medio del incendio descontrolado en Junín de los Andes

En medio de ese compromiso por la preservación de las áreas naturales y de la vida, integrantes del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén rescataron a un pequeño ciervo colorado, más conocido como «Bambi».

Según información aportada por infolosandes, en medio del caos los brigadistas se encontraron con un joven ciervo colorado huyendo desesperado y desorientado. El equipo lo contuvo y le brindó asistencia inmediata, logrando salvarlo de una muerte inminente.

Ciervo colorado una especie emblema de la Patagonnia. (FOTO:Gentileza)

“No solo se trabaja en apagar grandes distancias de fuego, sino también para salvar vidas de todo lo que esté al alcance del brigadista”, destacaron fuentes del operativo al medio local.

El ciervo colorado (Cervus elaphus), especie introducida en la Patagonia argentina a principios del siglo XX. Es emblemático de la región y forma parte del ecosistema local.