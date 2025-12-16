Incendios en Río Negro: “El riesgo es muy alto en esta parte del año”, destacaron desde el SPLIF

El Gobierno de Río Negro difundió el parte diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) con el estado de situación en la provincia, en el marco del período de mayor riesgo de incendios durante la temporada de verano.

Este informe se enmarca en una estrategia sostenida para fortalecer la prevención, la comunicación y el cuidado del ambiente en los meses críticos.

Según el SPLIF, en San Carlos de Bariloche las condiciones actuales indican un riesgo muy alto de incendios, aunque este martes no hay novedades relevantes. En El Bolsón, tampoco hay novedades relevantes, sin embargo, se refuerzan todas las tareas de prevención y continúa en estado de alerta.

La prevención es la «única herramienta eficaz para combatir incendios forestales»

Desde el parte diario del SPLIF y el Gobierno de Río Negro, hicieron hincapié en que el objetivo es “anticiparnos y prevenir”. Además, recalcaron la importancia de llamar al 103 ante cualquier tipo de emergencia, y que avisar a tiempo evita que el daño sea mayor.

“La prevención es la única herramienta eficaz para evitar los incendios”, destacaron desde el SPLIF en el parte diario de los incendios forestales en la zona andina de Río Negro.

Además, aclararon que:

Queda prohibido hacer fuego en lugares no habilitados

Queda prohibido todo tipo de quema

Combatientes del SPLIF suman formación aérea para anticipar incendios

En el marco de un proyecto de colaboración impulsado por el Gobierno de Río Negro, se realizó en instalaciones de INVAP la capacitación inicial de personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), orientada a fortalecer las tareas de observación aérea y detección temprana de incendios.

La instancia formativa está destinada a un grupo de combatientes y personal técnico del SPLIF, con el objetivo de incorporar capacidades específicas para la observación aérea de focos ígneos, el análisis de su evolución y la mejora en la toma de decisiones operativas en tiempo real.

La capacitación se desarrolla a través de una serie de módulos técnicos que permiten aprender el manejo de un dispositivo diseñado específicamente para este proyecto, de uso conjunto entre el SPLIF e INVAP. Las actividades incluyen prácticas con pilotos especializados provenientes de la provincia de Córdoba y prevén la asignación de aproximadamente 200 horas de vuelo a lo largo de la temporada.

En esta primera etapa, el proyecto tiene carácter experimental. Sin embargo, se prevé que, una vez finalizado el proceso de evaluación y ajuste operativo, el sistema pueda incorporarse como un recurso permanente más dentro del esquema de prevención y combate de incendios forestales de la provincia.

El dispositivo se monta en un avión Jabiru J-430, propiedad de INVAP, que funciona como aeronave observadora equipada con cámaras térmicas y sistemas de transmisión en tiempo real. Las imágenes captadas pueden ser enviadas directamente al centro de monitoreo de la Central del SPLIF Bariloche, lo que permite una visualización inmediata del comportamiento del fuego y del territorio afectado.

Durante esta temporada, Río Negro contará con dos aeronaves operativas: una destinada a tareas de detección y observación aérea, y otra específicamente orientada al combate del fuego. El avión observador será utilizado, entre otras funciones, para realizar sobrevuelos preventivos luego de tormentas eléctricas o para el monitoreo de incendios en zonas de estepa, donde la detección temprana resulta clave.

«La incorporación de esta tecnología permite reducir los tiempos de evaluación en el terreno y mejora sustancialmente la capacidad de decisión operativa, al contar con información precisa y en tiempo real sobre el avance del fuego, su intensidad y las condiciones del entorno», destacaron desde el Gobierno rionegrino.

Este trabajo conjunto con INVAP se enmarca en una estrategia integral de fortalecimiento del sistema provincial de prevención y manejo del fuego, que prioriza la innovación tecnológica, la capacitación del personal y la anticipación como herramientas centrales para el cuidado del territorio.