Incendio forestal en Bariloche: el fuego se desató muy cerca del Sanatorio San Carlos

Personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif) y Bomberos Voluntarios del Cuartel Centro intentan controlar un incendio de interfase localizado detrás del Sanatorio San Carlos, en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, al oeste de Bariloche.

Incendio muy cerca de un sanatorio en Bariloche

Debido al incendio, las autoridades solicitaron la presencia de dos medios aéreos en el lugar. En tanto, personal de Tránsito del Municipio de Bariloche cortó el tránsito en ese sector y buscan vías alternativas de circulación.

“El fuego comenzó en la ladera del cerro Runge, justo detrás del sanatorio. Ya están los equipos trabajando en la zona. Avanza rápido por la pendiente y la densa vegetación en ese sector”, advirtió Nelson Leal, subjefe del Splif Bariloche, quien confirmó la presencia de cinco móviles en el siniestro.

Se evalúa la evacuación del sanatorio y hay preocupación por la gran cantidad de viviendas cercanas a ese sector de difícil acceso. Si bien hay fuertes ráfagas de viento, comenzó a lloviznar, lo que facilitaría de alguna forma los trabajos.

El personal del sanatorio observaba con preocupación el trabajo de los brigadistas, desde el estacionamiento. El fuego parece estar controlado, pero sobresale mucho humo en el sector boscoso a unos 20 metros del edificio. En tanto, un edificio fue evacuado de la calle Tucumán y una casa fue afectada por el fuego, según indicaron desde el municipio.

Incendio en Bariloche: piden que los vecinos no se acerquen al lugar

Ante el “incendio de interfase” que se desarrolla en el Cerro Runge de Bariloche, las autoridades solicitaron a la población en general y a los vecinos de zonas aledañas no acercarse al lugar de la emergencia.

“Si bien se agradece la voluntad de colaborar, la presencia de personas no autorizadas en el área de fuego entorpece las maniobras de los bomberos y brigadistas, pone en riesgo la circulación de las unidades de emergencia y puede generar situaciones de peligro para los civiles”, detallaron.

“Dejen trabajar a los profesionales. La mejor manera de ayudar en este momento es despejar las vías de acceso y mantenerse informados por canales oficiales. No se acerquen a la zona del incendio”, agregaron.

Noticia en desarrollo