Incendios en la Patagonia: qué se sabe de los focos en el Parque Nacional Los Glaciares y cómo fueron las evacuaciones

Los incendios en la Patagonia están arrasando miles de hectáreas a lo largo de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En este último se registró un nuevo foco de incendio en el Cerro Huemul, a cercanías del Parque Nacional Los Glaciares.

El incendio tuvo origen a cercanías de la tirolesa del río Túnel inferior, cerca del sendero de trekking del Parque Nacional. Debido al pastizal y sector de matorrales, la propagación del fuego fue rápido y en apenas dos días arrasó 340 hectáreas.

Hasta el momento no se tiene registro del posible responsable del incendio, el cual se suma a la larga lista de desastres que están pasando esta semana en la Patagonia Argentina.

Una de las principales rutas turísticas afectadas es «La vuelta del Huemul» la cual es conocida por su recorrido de hasta 4 días con vistas al Glaciar Viedma y de interés turístico. Como manera preventiva se cerró el acceso a la gente al lugar hasta controlar la situación.

Desde la intendencia local, están organizando el combate del fuego y detener su avance, en conjunto a equipo de bomberos y rescatistas. A su vez, inició la evacuación de residentes para evitar pérdidas fatales.

Incendio en Parque Nacional Los Glaciares: evacuaciones por agua y tierra

Tras el avance del fuego, se dio aviso a los caminantes del refugio de «Paso del Viento» y los campamentos «Laguna Toro» y «Bahía de los Témpanos» de que debían evacuar de inmediato el lugar. En el último campamento quedaron 40 personas varadas del otro lado del frente de fuego. La evacuación se realizó mediante agua con embarcaciones que trasladaron a los turistas a Bahía Tunel.

Debido al avance del fuego, los equipos de emergencia no pudieron recorrer el perímetro total del incendio a pie. Se prohibió el acceso a turistas hasta que bomberos y grupos de rescate den el visto bueno a la intendencia.

El pronóstico meteorológico es una de las mayores preocupaciones actuales, ya que se esperan fuertes vientos en la zona que podrían reavivar las llamas y dificultar las tareas de control.

Bomberos y cuerpo de rescate luchando contra el avance del fuego (Foto: PN Los Glaciares)

El combate aéreo del fuego

Para detener la propagación del fuego, se desplegaron 22 avionetas brigadistas del Parque Nacional, del Consejo Agrario Provincial (CAP) y Gendarmería Nacional. A su vez recibieron la ayuda de un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) que opera desde el aeropuerto internacional de El Calafate.

La cercanía al Lago Viedma es fundamental para el rápido recargo de agua de los aviones hidrantes. El Aeroclub de El Chaltén mantiene activo el sistema de recarga de agua para el rápido pasar de las unidades.