Video | Un camión cisterna se incendió en el acceso a Zapala por la Ruta 22

El incendio se propagó por la carga del acoplado. El tránsito estuvo cortado hasta que el personal de bomberos controló las llamas (Foto: Nuevo Sonido Zapala)

Un camión cisterna que transportaba aceite se prendió fuego en la Ruta 22. El accidente tuvo lugar en el ingreso a la ciudad de Zapala. No se registraron heridos.

Al percatarse del fuego en el rodado, el conductor bajó del camión, desenganchó la carga y no resultó herido. Rápidamente el fuego envolvió todo el compartimiento de aceite y las llamas se elevaron a varios metros de altura.

En el lugar trabajaron personal de bomberos local y policía de Zapala. Hasta el momento se desconoce la posible causa del incendio.

Con la carga cisterna envuelta en llamas, la Ruta Nacional 22 fue interrumpida hasta que se logró controlar el avance del fuego. Posteriormente se habilitó las banquinas para circular con precaución.