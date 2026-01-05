Incendio en una vivienda volvió a exponer la falta de agua en un sector de Barrio Nuevo

El sector del barrio no cuenta con red de agua potable y las familias se abastecen de manera informal. Foto: archivo.

Un incendio que consumió la vivienda de un adulto mayor en Barrio Nuevo de Roca volvió a exponer la situación que atraviesan decenas de familias que viven sin acceso al agua en la zona noroeste de la ciudad.

El hecho ocurrió la semana pasada y, según relataron vecinas del lugar, el fuego avanzaba sin que los vecinos pudieran hacer nada para frenarlo. “Se prendió fuego la casa y se consumió todo. No teníamos agua, no sabíamos cómo apagarlo”, contó Susana, una de las vecinas.

La situación generó preocupación en el sector, donde -según mencionaron- predominan viviendas precarias, pastizales y conexiones eléctricas improvisadas. “Acá hay mucho viento, pastizal, casas precarias de ambos lados. Tenemos miedo porque puede volver a prenderse fuego”, explicaron. En una de las viviendas lindantes vive una mujer embarazada con cuatro hijos: “Imaginate cómo estábamos todos para que el fuego no se viniera para acá”, contó Joana, otra de las vecinas.

Según explicaron, el barrio no cuenta con red de agua potable y las familias se abastecen de manera informal, trasladando bidones desde otras cuadras o compartiendo el poco caudal que llega desde sectores cercanos. «Nos vamos pasando agua entre vecinos. La traemos desde la calle El Cauquén. A veces no llega por la presión y otras veces directamente no hay. Hemos pasado veranos enteros sin agua, saliendo con bidones a buscar a otras cuadras”, señalaron.

Joana remarcó que se trata de un problema histórico. “Yo vivo acá desde 2019 y desde ese año vengo reclamando por el agua. No hay solución”. Además, denunció que si bien realizaron reclamos ante el Municipio y Aguas Rionegrinas, la respuesta siempre es la misma: al tratarse de una toma, el sector no figura en el sistema y no pueden brindar el servicio. “Nos dicen que hasta que no esté mensurado y regularizado no pueden hacer nada. Nos mandan de un lado para el otro y nunca hay una solución”, lamentaron.

También, indicaron que los camiones cisterna tampoco pueden ingresar por el mal estado de las calles. “Si se acercan van a ver que esto es prácticamente desierto. Pero acá vivimos familias, somos personas y necesitamos lo básico: agua para bañarnos, para cocinar, para todo”, remarcaron.

Las vecinas también explicaron por qué muchas familias llegaron a ese lugar. “La mayoría no tenemos para pagar alquiler. No te aceptan con chicos, la mayoría tenemos trabajo en negro. ¿Cómo hacés? No te queda otra, uno tiene que tener su casa como sea”, expresaron.

Al problema del agua, se suma el peligro constante por las conexiones eléctricas irregulares. “Estamos todos enganchados. Los cables pasan para todos lados, es un peligro. Ya ha pasado que con el viento se prendieron fuego los cables y lo tuvimos que arreglar nosotros porque nadie viene”, advirtieron.

Desde el Municipio y los organismos provinciales, según relatan, la respuesta es siempre la misma. “Nos dicen que no está en el sistema, que es como campo. Hasta que el municipio no venga, mensure y haga todo lo que tiene que hacer, Aguas Rionegrinas no puede hacer nada”.

En ese marco, los vecinos insisten en que la falta de agua no solo afecta la vida cotidiana, sino que representa un riesgo permanente ante emergencias como incendios. “Ayer corríamos desesperados para que el fuego no se llevara las demás casas. Venían vecinos de la otra cuadra, desde la San Juan con baldes con agua porque no hay nada acá”, afirmaron.