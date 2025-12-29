Riesgo de incendios en Río Negro: el SPLIF elevó a «extremo» el índice de peligrosidad en varias localidades

El Gobierno de Río Negro difundió este lunes el último parte diario de riesgos de incendios en la provincia por parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera en la provincia para mañana.

Índice de peligrosidad de incendios en Bariloche

Es «extremo» .

. Clima: se espera para mañana cielo despejado durante el día con temperaturas máximas de 24° C. El viento será del sector oeste con ráfagas de hasta 31 km/h. Por la noche se aguarda cielo mayormente despejado.

Índice de peligrosidad de incendios en Conesa y Guardia Mitre

Es «extremo» .

. Clima: se esperan temperaturas elevadas para mañana. El incendio de Monte Bagual está contenido y brigadistas del SPLIF continúan trabajando en tareas de control y enfriamiento..

Índice de peligrosidad de incendios en El Bolsón

Es «muy alto» .

. Clima: la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas pronosticó para este martes cielo mayormente despejado en el día y parcialmente nublado en la noche, con temperaturas máximas durante el día que pueden alcanzar los 22° C. Los vientos serán del oeste y de hasta 20 km/h.

Desde el SPLIF informaron que la central de El Bolsón incorporó este lunes un camión doble tracción con tanque cisterna de 10.000 litros y dos estaciones meteorológicas con el fin de fortalecer su capacidad operativa y de prevención.

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.