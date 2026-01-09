Incendios en la Patagonia: Neuquén suma dos focos activos en el Parque Nacional Lanín 

La provincia de Neuquén sumó dos focos de incendios activos este viernes. El Comando del Parque Nacional Lanín informó este viernes sobre la declaración de dos incendios forestales en distintas áreas del parque: uno en Valle Magdalena (zona centro) y otro en la zona de Rucachoroi, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio operativo de respuesta.

Incendio en el Parque Nacional Lanín: foco activo en Valle Magdalena

El primer foco se declaró en el sector de Valle Magdalena, en la zona centro del parque. Ante esta situación, se activó un operativo de combate en el que ya trabajan 5 brigadistas del ICE Zona Centro y 5 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Además, comenzaron a operar medios aéreos de la Provincia del Neuquén y aviones AT del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que ya están realizando descargas de agua para intentar contener el avance de las llamas.

El operativo está integrado por brigadistas de incendios forestales, guardaparques, personal técnico, logístico, equipos de comunicaciones del ICE y personal de prensa institucional.

Hace un año, sobre esta misma zona, el fuego estuvo casi un mes activo por lo que hubo una gran deforestación.

Incendio en el Parque Nacional Lanín: fuego activo en Rucachoroi

En paralelo, el Comando del Parque confirmó un segundo incendio forestal en la zona de Rucachoroi, donde el fuego está afectando áreas de ñire aplastado.

En este sector trabajan 10 brigadistas forestales del ICE Zona Norte, con apoyo de medios aéreos de la Provincia del Neuquén y aviones AT del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Las autoridades solicitaron especialmente a vecinos y turistas no realizar actividades acuáticas como kayak o canoa en el Lago Rucachoroi, ya que los helicópteros y aviones hidrantes están utilizando ese espejo de agua para realizar las cargas.

En este caso, el operativo está conformado por brigadistas, guardaparques, personal técnico y logístico, equipos de comunicaciones del ICE, jefatura y técnicos de la UGD Norte y prensa institucional.

Recomendaciones a la población

Desde el Parque Nacional Lanín solicitaron a la comunidad y a los visitantes:

Evitar circular por las zonas afectadas si no es estrictamente necesario.

No detenerse a observar los operativos ni obstaculizar el paso de vehículos de emergencia.

No realizar ningún tipo de fuego.

Ante la detección de humo o fuego, dar aviso inmediato a la radioestación: (2972) 427210 .

. Mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

Desde la comunicación del organismo indicaron que los trabajos continuarán durante toda la jornada y que se informará cualquier novedad sobre la evolución de ambos focos.