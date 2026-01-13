Incendios en la Patagonia: Neuquén envió refuerzos para combatir el fuego, los brigadistas de Chubut «están muy cansados»

Ante la ola de incendios de arrebatan la Patagonia, en distintos puntos de Neuquén, Santa Cruz y Chubut, los distintos cuerpos de bomberos y brigadistas hacen frente al avance del fuego. A su vez, provincias vecinas colaboran y permanecen alerta ante nuevos focos.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la secretaria en Emergencia y Gestión de Incendios de Neuquén, Luciana Ortiz, compartió detalles sobre los brigadistas presentes en Chubut para combatir los incendios en Lago Puelo.

En total 35 brigadistas, camionetas, minibús y un camión cisterna viajaron a la localidad para brindar ayuda a los bomberos y vecinos de la localidad. Ortiz mencionó que se logró reducir el avance del fuego y poner a salvo las casas de familia: «La verdad trabajaron mucho, están muy cansados y debemos acompañarlos en este momento» destacó la secretaria.

Sobre la ayuda de las provincias vecinas, señaló el gran accionar de los bomberos y el convenio de las provincias para coordinar la defensa contra los incendios en la provincia: «No es un convenio firmado para venir y sacarse fotos y que uno ni sabe para qué sirve» declaró Ortiz.

Ante los antecedentes y lo que derivará a futuro para la conservación de los bosques, la secretaria mencionó que el escenario deja una huella de precaución y normas más cruciales para el uso del fuego: «Tanto en Neuquén, Río Negro y Chubut está totalmente prohibido hacer fuego en diversos espacios verdes, hay que entender que la mitad de los incendios los hacemos nosotros y no por causas naturales» agregó.

Escuchá la entrevista a la secretaria de Emergencia y Gestión de Incendios de Neuquén, Luciana Ortiz, en RN RADIO

Incendios en la Patagonia: qué focos activos hay en Neuquén

Ortiz mencionó que la provincia presentó hasta el momento 54 incendios en distintos puntos. Añadió que la mayoría de los nacimientos de fuego surgieron por rayos en la tormenta del fin de semana y que ya hay grupos de bomberos trabajando en el lugar.

Uno de los sitios donde se presentó fuego fue en las inmediaciones del aeropuerto de Chapelco, Aluminé, Parque Nacional Lanín y Valle Magdalena. Sobre la presencia de personal de apoyo y maquinaria, Ortiz celebró la posibilidad de tener helicópteros alquilados y aviones de provincia.

Para generar consciencia y que la situación marque un antes y después, detalló que la gran esperanza de la región es alcanzar el «incendios cero» que se presentó en invierno. «Espero que esto nos haga reflexionar, no voy a hacer fuego, no voy a comer asado ni hacer estas prácticas en donde no se debe» sentenció la secretaria.

Nuevo foco de incendio en el Parque Nacional Lanín (Foto: gentileza)

El escracho y repudio en redes sociales a los turistas

Con respecto a su trabajo como funcionaria, Ortiz mencionó que: «Quien haga fuego está quebrando una ley, le decimos a la comunidad que denuncie a quienes haga fuego, pero nosotros no fomentamos ninguna violencia a quienes estén realizando esta catástrofe«. Ante los reiterativos pedidos de «justicia a mano propia» compartidos en redes sociales.

Si bien Ortiz no fundamentó ni justificó ningún acto de vinolencia ante los turistas o causantes de fuegos en la región, si le solicitó a la comunidad a estar alerta de posibles pirómanos, delictivos o personas ignorantes de la situación que decidan hacer fuego en lugares no permitidos.

Ante los reiterados casos de incendio y negligencia de turistas en la zona, se solicita a la comunidad a colaborar para denunciar estos casos y dar con los responsables. Si ves humo o fuego contacta con los siguiente números: