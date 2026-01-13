Quién era el joven que murió por el «meteotsunami» en la Costa Atlántica: vivía en Francia y estaba de visita

Lo que debió ser un reencuentro cargado de abrazos terminó en una tragedia que sacude al mundo del deporte y a la Costa Atlántica. Yair Manno Núñez, de 29 años, es el joven que perdió la vida este lunes en Santa Clara del Mar tras ser arrastrado por una ola gigante de cinco metros.

El joven vivía en Francia desde hace ocho años y había regresado a su Mar del Plata, su ciudad de origen, para pasar las fiestas y las vacaciones con los suyos. El destino quiso que, en una tarde de pesca junto a su pareja francesa y amigos, se cruzara con un fenómeno natural tan extraño como letal: un meteotsunami.

Un embajador del deporte argentino en Europa

La muerte de Yair no solo causa dolor en su familia, sino que enluta al hipismo internacional. El joven se había consolidado como un atleta de élite en una de las disciplinas más exigentes del mundo ecuestre.

En 2024, el ranking de la FEI (Federación Ecuestre Internacional) lo ubicó en el puesto 11 de los mejores jinetes de Endurance del planeta. En el país europeo era una figura respetada, compitiendo en los niveles más altos de resistencia ecuestre.

Mientras disfrutaba de la costa, el mar se retiró y regresó con una violencia inaudita. Yair fue succionado por la corriente y golpeado contra las rocas del espigón, donde a pesar de las maniobras de RCP, no pudieron salvarlo.

¿Qué es el «meteotsunami» que causó la tragedia?

Aunque visualmente se parece a un tsunami convencional, el origen del fenómeno que azotó a la costa de Mar Chiquita es atmosférico, no sísmico.

Las claves del fenómeno: