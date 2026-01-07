Incendios en la Patagonia: Neuquén intensifica el monitoreo aéreo por tormentas eléctricas

Con el avión de la policía se realizan relevamientos aéreos para detectar incendios en Neuquén (Gentileza Secretaría de Emergencia)

El director provincial del Sistema de Manejo del Fuego, Adrián Barrera, informó sobre el estado de alerta crítica que atraviesa la región debido a la falta de precipitaciones. El funcionario aseguró que los cauces de los ríos y arroyos se encuentran niveles mínimos históricos.

Barrera advirtió que la vegetación está extremadamente seca y predispuesta a arder ante cualquier chispa. Esta situación climática convirtió a los pastizales en un combustible fino que facilita la propagación explosiva de las llamas.

Vigilancia aérea y el peligro de los rayos

Ante esta amenaza, el Gobierno provincial dispuso vuelos de avistaje permanentes con naves de la Policía de Neuquén. En estas patrullas, técnicos especializados recorren el territorio para detectar columnas de humo en zonas de difícil acceso.

Barrera precisó que los focos pueden aparecer hasta 72 horas después de una tormenta eléctrica. Explicó que el rayo puede generar un «fuego subterráneo» o quedar latente en una planta grande antes de manifestarse en la superficie.

El sistema de monitoreo reforzó el uso de cámaras y satélites para identificar puntos calientes en tiempo real. La vigilancia se concentró en las zonas sur y centro, donde se detectó mayor actividad eléctrica recientemente.

Colaboración estratégica con la provincia de Chubut

En cumplimiento de los acuerdos interprovinciales, Neuquén movilizó una brigada de 15 especialistas hacia el incendio de Puerto Patriada. El grupo trabajó en la primera línea de fuego con equipos de bombeo y herramientas manuales.

El director confirmó que la situación en Chubut es compleja y que el fuego avanzó rápidamente duplicando su superficie en pocas horas. El personal neuquino se centró en la protección de viviendas y bienes tras las evacuaciones preventivas.

La simultaneidad de los focos obligó a dividir los recursos técnicos entre Chubut y el Parque Nacional Los Alerces. A pesar de la colaboración, la provincia mantuvo una guardia mínima para responder a posibles emergencias en territorio propio.

Denuncias por intencionalidad y negligencia

Barrera repudió la posible intencionalidad de los focos denunciada por las autoridades vecinas. Diferenció claramente los actos negligentes, como fogones mal apagados, de los ataques premeditados para causar daño ambiental.

Finalmente, el funcionario destacó el esfuerzo físico de los combatientes que enfrentan jornadas de calor extremo y vientos intensos. El operativo de relevos se mantuvo activo para garantizar la seguridad de todo el personal en el terreno.