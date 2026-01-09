Incendios en la Patagonia: rehabilitaron la circulación en la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Los incendios en la Patagonia y la Ruta 40.

Vialidad Nacional informó que este viernes quedó habilitada la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Epuyén con El Hoyo, en la provincia de Chubut. Los detalles.

Incendios: habilitaron el tránsito en la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Según el comunicado oficial emitido a las 7.50, el tránsito se encuentra permitido desde las 8, aunque se solicita extrema precaución debido a sectores con visibilidad reducida, como consecuencia de los incendios forestales en la región.

El organismo advirtió además que circulan equipos de emergencia por la ruta, por lo que se pide a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad presente en el lugar.

Desde Vialidad Nacional recordaron que el estado actualizado de las rutas puede consultarse a través del sitio oficial del Gobierno nacional y que, ante emergencias, se encuentra disponible la atención permanente a través de las líneas habilitadas.

“Con la habilitación de la Ruta 40 en Chubut se levanta la restricción para camiones en Río Negro”, confirmó Vialidad.