Incendios forestales en el norte de Neuquén: piden refuerzos para combatir el fuego

Incendios en el interior de la provincia de Neuquén. Foto: gentileza.

A la agitada tarde de incendios en la cordillera de Río Negro, se sumó el panorama en la provincia de Neuquén, que no está exenta de siniestros fortestales.

Milton Canale, jefe de la Federación de Bomberos Voluntarios de Neuquén, confirmó esta tarde a Diario RÍO NEGRO que se reportaron focos en Loncopué, en la zona del Escorial, Ranquilón y Cerro Caicayen.

«Nos llegó un pedido de la Secretaría de Emergencia pidiendo colaboración», aseguró Canale. Pasadas las 18 de este miércoles, preparaban personal de bomberos junto a equipamiento, autobomba y cisternas; para que se desplace hacia Loncopue y se ponga a disposición.

El fuego llegó ala zona conocida como El Escorial. Foto: Facebook Juan Carlos Parada.

Darío Campos, jefe de operaciones de Bomberos Voluntarios, también fue consultado por este medio. Hasta el momento se desconoce la magnitud del incendio. «Estamos coordinando para movilizar los cuarteles de la zona centro y norte de de la provincia de Neuquén«, confirmó.

Ruta 21 inhabilitada por falta de visibilidad ante los incendios

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que la Ruta Provincial N° 21, que conecta Loncopué con El Cholar, se encuentra inhabilitada al tránsito debido a la falta de visibilidad generada por el incendio forestal que afecta la zona.

Se recomienda a los automovilistas evitar circular, respetar las indicaciones del personal en el lugar y optar por vías alternativas hasta nuevo aviso.