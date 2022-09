Increíble: el dueño de «Patagonia» donará la marca para el cuidado del ambiente

El fundador estadounidense de la marca de ropa «Patagonia», Yvon Chouinard, tomó la decisión en conjunto con su familia de vender la reconocida y millonaria empresa, cuyas ganancias serán donadas para la lucha contra la crisis climática y la protección del ambiente.

El empresario de 83 años evaluó la decisión con su mujer y sus dos hijos, para transferir el 100 por ciento de sus partes a un fideicomiso encargado de asegurarse de que sus valores sean respetados y a una asociación que dé batalla a la crisis climática.

Fue el propio Chouinard quien contó la situación en el sitio de la marca, en una carta donde aseguró que «la Tierra es ahora nuestra única accionista”.

“Nunca quise ser un hombre de negocios. Comencé como artesano, fabricando material de escalada para mis amigos y para mí mismo, antes de pasar a la ropa”, rememoró.

Si bien la firma se comprometió en el pasado con la protección del medioambiente, a través de acciones como la donación del 1% de sus ventas cada año a ONGs medioambientales, Chouinard consideró que eso no era del todo suficiente.

“Una opción era vender Patagonia y donar todo el dinero. Pero no podíamos estar seguros de que un nuevo dueño mantendría nuestros valores y conservaría al conjunto de nuestros empleados”, contó en el sitio.

Por eso, la marca se mantendrá como una empresa que se preocupa por su situación financiera, pero funcionará ordenada por un consejo de administración y un director general. Mientras tanto, la familia Chouinard seguirá guiando el trabajo del fideicomiso y de la asociación.

Hey, friends, we just gave our company to planet Earth. OK, it’s more nuanced than that, but we’re closed today to celebrate this new plan to save our one and only home. We’ll be back online tomorrow.https://t.co/fvRFDgOzVZ