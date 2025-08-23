Intensa búsqueda de un hombre de 53 años desaparecido desde el martes pasado en Roca
Se trata de Pablo Raúl López. Difundieron sus datos desde la Policía para dar con su paradero.
Desde la Policía de Río Negro comunicaron que se activó el protocolo para dar con el paradero de Pablo Raúl López, de 53 años, quien fue visto por última vez el martes 19 de agosto, en General Roca. Fuentes de Fiscalía indicaron a este medio que la búsqueda aún sigue activa este sábado.
Desde la Jefatura de Policía difundieron sus datos. Comunicaron que el hombre mide 1,70 m de altura, es de contextura física delgada, tiene ojos verdes y cabello castaño. Al momento de ausentarse, vestía pantalón gris, una remera del mismo color y botas de montaña.
Se movilizaría en una camioneta Fiorino color blanca.
Buscan a un hombre de Roca: dónde comunicarse ante cualquier dato
Indicaron que ante cualquier información comunicarse con el 911, dirigirse a la comisaría más cercana, o al teléfono de la fiscalía de General Roca (0298) 15 4231271.
