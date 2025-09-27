Intensa búsqueda de un joven en General Roca que fue visto por última vez hace casi dos semanas

En General Roca buscan intensamente a un joven que fue visto por última vez hace casi dos semanas. La Policía de Río Negro solicitó ayuda para dar con su paradero.

El hombre fue identificado como Juan Cruz Albornoz, de casi 30 años. Fue visto por última vez entre el 14 y 15 de septiembre a las 14, aproximadamente, sobre la calle San Juan N° 4594 de la localidad del Alto Valle.

Según indicaron las autoridades, el joven es de tez trigueña, mide 1,80 metros, de contextura delgada, cabello negro y ojos marrones.

Además, vestía un pulóver marrón claro, pantalón jean gris, zapatillas beige y mochila azul la última vez que fue visto.

Dónde contactarse ante cualquier información

La Policía solicitó que ante cualquier información se contacten con la subcomisaría 69° de General Roca o comunicarse a la Línea 911.