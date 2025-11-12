«Invitamos a recordarla con alegría»: realizan una jornada artística para conmemorar a Jessica Scarione, víctima de femicidio en Neuquén

En la Colonia Nueva Esperanza en Neuquén, el dolor por el femicidio de Jessica Scarione está latente. La joven de 36 años fue asesinada por su expareja, Luis Espinoza, en septiembre. Había estudiado en el Centro de Formación Profesional N°3 del barrio, una institución que hoy elige recordarla con alegría. Gabriela Morales, docente del CFP impulsa una jornada de «justicia artística» este 14 de noviembre, con literatura, música e intervenciones.

Gabriela Morales es docente y psicóloga social del nucleamiento n°3 de la modalidad adultos en Neuquén. Además, trabaja en contexto de encierro en Senillosa y su motor es la justicia social. Tiene un proyecto que fue aprobado por el CPE que ya recorrió más de veinte escuelas de la ciudad. En cada una, invita a artistas, escritores y músicos a compartir con las comunidades educativas.

El proyecto itinerante de Gabriela Morales recorre más de veinte escuelas de Neuquén capital y busca visibilizar las voces de estudiantes adultos, personas mayores y personas con discapacidad. “Son poblaciones que muchas veces no son escuchadas. Este proyecto les habilita la palabra, les da un lugar», comentó.

“Lo más importante es exponer el arte de la literatura, entre otras artes que se convocan con muchísimo cariño y sin presupuesto. Vamos organizándonos en manada, y han pasado cosas maravillosas este año y pico que llevamos ya”, cuenta.

En este contexto llega una nueva jornada, esta vez impulsada por el dolor, pero «también desde el reconocimiento”. El encuentro busca transformar el dolor en una experiencia colectiva. “Esta jornada tiene un impacto totalmente diferente porque está en relación con el 25N, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Además, se convoca por parte de los docentes para recordar, reflexionar y, fundamentalmente, para exigir justicia por Jessica Scarione quien estudió en la institución.

Según describió Morales, Jessica era una mujer alegre, con muchas ganas de salir adelante. En la escuela había aprendido a leer de adulta y era muy querida por toda la comunidad.

“Como dijo una docente que fue su seño, vamos a recordarla con alegría. Ella venía a esta escuela desde hacía muchos años, hizo cursos, hizo la primaria, aprendió a leer ahí. Su historia cala hondo en todos y todas las que formamos parte de este espacio”, expresó Morales.

La jornada combinará literatura, música y trabajo colectivo. Gabriela adelantó que habrá textos “muy comprometidos, complejos, difíciles de atravesar, que nos van a permitir pensar, sentir, reflexionar y también accionar”.

Luego habrá música, una merienda comunitaria y una actividad participativa que busca dejar una huella: “La idea es generar una campaña de concientización en afiches, panfletos, dibujos y pancartas para llevar el 25 de noviembre a la comunidad, a las escuelas, al comedor y a la salita cercana”, contó.

El cierre incluirá una intervención pensada por los docentes del CFP N°3: “No puedo contar mucho, pero va a ser algo que se va a ver de lejos. Es un reconocimiento a la estudiante, hecho desde la alegría que ella llevaba a ese espacio”, anticipó.

«Para mí es importante poder convocar a la gente porque este evento va a atravesar de una manera muy profunda a toda la comunidad del Oeste, que lamentablemente sigue atravesando estos casos de femicidio que se tornan cada vez más cercanos», expresó.

Por esto, este 14 de noviembre a las 14 en el Centro de Formación Profesional N°3 se plantará una bandera de justicia artística en conmemoración a Jessica Scarione.



