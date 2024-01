Ipross responde por el reclamo de medicación de un joven de Bariloche con leucemia

Desde la obra social Ipross aseguraron que se trabaja para regularizar la entrega de medicación a Augusto Del Puglia Fatta, el joven de 29 años que padece leucemia mieloide crónica y denunció que no recibe las pastillas de quimioterapia oral desde hace dos meses.

«Me quedan pastillas para dos días y si la dejo de tomar me muero», dijo el joven esta mañana a RÍO NEGRO y agregó: «Lo único que pido es que Ipross me garantice el tratamiento. No puedo estar todos los meses con esta lucha. No quiero estar el resto de mi vida peleando esto».

Ante la denuncia, desde la delegación del Ipross Bariloche manifestaron que se mantiene «un diálogo permanente» con la familia de Augusto.

«En el marco del contexto socioeconómico que atraviesa el país y la provincia, la cadena de abastecimiento de medicamentos se ha visto afectada significativamente, especialmente los oncológicos«, argumentaron desde la obra social provincial y plantearon que se «trabaja arduamente en procesos de contingencia para seguir dando respuesta a sus afiliados en toda la provincia».

El director de Farmacia, Mauro Navarro, explicó que “la mitad de los medicamentos utilizados frecuentemente para oncología solicitados en licitaciones públicas quedaron sin oferta. Por eso, en este momento, se está realizando un nuevo pedido, pero preocupa la situación debido a la incertidumbre en el segmento farmacéutico”.

“Hay mucha medicación que es importada y, por lo tanto, no tiene un precio fijo. Los laboratorios nacionales no alcanzan a cubrir la demanda ya que hay medicamentos que no se fabrican acá”, destacó Navarro, al tiempo que insistió en que “son variables que no pueden ser controladas desde Ipross y afectan severamente las prestaciones”.