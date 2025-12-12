Irrupción masiva de libélulas en Bariloche y la región: no son agresivas y pueden cazar cientos de mosquitos

“Anuncian lluvia” se escucha decir en Bariloche por estos días ante una irrupción masiva de libélulas en la costa del Nahuel Huapi, en casas, comercios y oficinas. Son conocidas como alguaciles, helicópteros o matamosquitos. Este insecto ágil puede volar hacia adelante, o hacia atrás, hacer giros bruscos, e incluso, quedar suspendida en el aire. Las libélulas abundan en Bariloche y la lluvia no llega.

La situación es similar a la primavera del 2012 cuando también se registró una aparición masiva de libélulas o alguaciles que sorprendió a barilochenses y turistas. En esta oportunidad, además de Bariloche, también se reportaron grandes cantidades de insectos en Junín de los Andes y Comodoro Rivadavia.

Valeria Fernández Arhex, investigadora del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Bariloche (IFAB), un instituto de bipertenencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Conicet, explicó que la libélulas suelen observarse en los cuerpos de agua dulce, como lagunas, arroyos, mallines y bordes de ríos en Patagonia. Sirven como bioindicadores ya que una buena diversidad y abundancia de estos insectos suele asociarse a ambientes acuáticos en buen estado. «No son agresivas, ni peligrosas para el ser humano. Y controla poblaciones de insectos, especialmente mosquitos y otros dípteros«, aclaró.

¿Cuál es el motivo del aumento de la población de libélulas en Bariloche y la región? La causa de su aparición repentina, estiman, podría ser el aumento de la temperatura durante los últimos días en la zona y la abundancia de insectos para alimentarse, lo que deriva en un apareamiento.

«Este aumento de calor probablemente hizo que las ninfas acuáticas maduraran a adultos. La suba de temperatura no solo produce un aumento en esta variedad de insectos, sino que otros también pueden tener un incremento en su población», advirtió Fernández Arhex.

Creencia popular en torno a las libélulas

Se cree que las libélulas “anuncian la lluvia” y son portadoras de «pureza». Sucede que por lo general, aparecen en días cálidos, húmedos y con poco viento que, muchas veces, coinciden con la previa a las lluvias.

«Desde la biología -aseguran los especialistas-, una explicación posible es que estos insectos se benefician de las mismas condiciones que favorecen las tormentas, como el aumento de la humedad, el calor y la presencia de cuerpos de agua temporarios».

Después de los períodos lluviosos, por ejemplo, suele crecer la cantidad de charcos, lagunas y pequeños cursos de agua, lo que mejora el hábitat para las ninfas y aumenta la disponibilidad de insectos de los que se alimentan los adultos. «Por eso -advirtió Fernández Arhex-, en días cálidos y húmedos (antes o después de llover) es más probable ver libélulas sobrevolando campos y espejos de agua, alimentando la idea de que son mensajeras de la lluvia, cuando en realidad comparten el mismo escenario climático«.

Según la especie de libélula, el tamaño adulto puede variar entre 4 a 7 centímetros de largo. Su cuerpo es alargado y robusto, con abdomen largo. Puede presentar colores verdes, azules, marrones o metálicos. La cabeza es relativamente grande, con ojos muy desarrollados que ocupan casi toda la superficie y aportan un campo visual casi de 360 grados. Tienen cuatro alas largas, transparentes o ligeramente ahumadas, con una nervadura fina muy visible. Y aún en reposo, las alas quedan abiertas, extendidas hacia los costados.

Cuando son adultas, cazan mosquitos, moscas y otros insectos voladores, capturándolos en pleno vuelo. Una sola libélula puede cazar cientos de mosquitos por día, actuando como un insecticida natural.

Ciclo de vida bifásico

Los huevos de libélulas son depositados en el agua o muy cerca (en plantas acuáticas en sus tallos, hojas sumergidas o aéreas). Una vez que eclosionan los huevos, las ninfas acuáticas viven bajo el agua durante meses o incluso años (pueden ser hasta 5 o 6 años). Se las suele encontrar debajo de las rocas de las costas, sujetos a los juncos de las orillas, o enterradas.

De pronto, las ninfas salen del agua, fijándose en una planta o roca donde se transforman en el adulto alado que suele vivir aproximadamente 60 días.