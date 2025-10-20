Ke Personajes y Tiago PZK llegan para celebrar el aniversario de Cutral Co

Cutral Co está lista para celebrar un nuevo cumpleaños: el 92 y los recitales gratuitos formarán parte del programa de festejos. En el día previo al aniversario llegará Tiago PZK para ofrecer al público su propuesta anclada en los ritmos urbanos y el trap. Mientras que el 22 será el turno de Ke Personajes, que subirá al escenario que se está armando en el Parque de la Ciudad de Cutral Co. Los dos recitales están previstos para las 21.

Como suele en fechas como el aniversario de la ciudad, los vecinos tendrán la oportunidad de disfrutar de música en vivo con la llegada de artistas del orden nacional o internacional y que son gratuitos. El espacio del parque de la Ciudad, hacia la salida oeste de Cutral Co permite albergar de manera cómoda a los cantantes que tienen una alta convocatoria y que, en muchas ocasiones, llegan de localidades aledañas.

Para el día previo al aniversario, es decir, el martes 21 la comuna cutralquense concretó la presencia de Tiago PZK que vendrá para compartir, desde las 21 su propuesta orientada más hacia seguidores más jovenes. Se espera que deje a los asistentes canciones que lo llevaron a posicionarse en los primeros lugares de la escena del trap, rap, y hasta el pop.

Tiago que ya a través de redes sociales hizo la convocatoria para este martes se presentará por primera vez en Cutral Co. El artista viene antes del cierre del año en el Movistar Arena, donde tiene ya agotó dos fechas y por eso anunció la tercera para el 4 de noviembre.

En las dos primeras, presentó sus recientes álbumes Gotti A y Gotti B. El público aguarda escuchar temas como: Sola; Griselda; Me Enteré; Traductor; Piel; y Señorita.

Tiago estará por primera vez en Cutral Co. (Foto: archivo Cecilia Maletti)

Y para cerrar el día de los festejos -aunque el programa de actividades continuará hasta fines de noviembre- el miércoles 22 estará Ke Personajes. La llegada de la banda de cumbia con su líder, Emanuel Noir pretende hacer bailar y cantar a la amplia franja de seguidores.

La cita también es a las 21, aunque las puertas del predio se abrirán con anterioridad para facilitar el acceso y la espera hasta el momento del show. De este modo, se espera concluir la jornada central del aniversario de Cutral Co, que festejará a todo ritmo los 92 años, desde su fundación, un 22 de octubre de 1933.