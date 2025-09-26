Viernes de calor primaveral en el Alto Valle: ¿qué pasa con el viento y la alerta por lluvia?

Una jornada de marcada inestabilidad y tiempo cambiante se anticipa para este viernes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El cielo estará parcialmente nublado y se espera la presencia de viento, con probabilidad de lluvia en distintos momentos del día.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca), la temperatura máxima alcanzará los 23°C. La mínima se ubicará en los 13°C, marcando un día templado pero propenso a variaciones.

El viento será un factor importante durante la jornada, con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora. Estas corrientes provendrán predominantemente del sector oeste.

Las ráfagas podrían intensificarse, alcanzando valores entre 60 y 69 kilómetros por hora, particularmente hacia la segunda mitad del día.

Si bien en la provincia rige una alerta amarilla por lluvia, el organismo nacional indicó que la probabilidad de precipitaciones no es tan alta aunque no descarta que aparezcan de manera aislada. Esta condición de inestabilidad se mantiene presente, especialmente concentrada en la tarde.