La ANMAT prohibió equipos médicos sin registro y alertó por riesgos de uso: cuáles son

La ANMAT ordenó sacar del mercado cuatro equipos médicos por irregularidades graves, entre ellas falta de autorización sanitaria e indicios de falsificación. La medida apunta a prevenir quemaduras y fallas terapéuticas asociadas a un funcionamiento errático.

Prohibición nacional tras alertas sanitarias en clínicas

En ese contexto, la disposición 9295/2025 alcanza al ultrasonido “TERASONIC – KES” y al generador de campos magnéticos “TERAMAG – ECK”. Además, incluye equipos de depilación láser identificados como “Soprano Ice Platinum – Alma – Weifang KM Electronics Co., Ltd – KM800D – 1220210410062”.

Asimismo, la prohibición comprende al “Soprano Titanium 5 – Alma – Laserconn Tech Co. Ltd – SN84202166030599”. La decisión rige para el uso, la comercialización y la distribución en todo el país.

Generadores de ultrasonido, magnetoterapia y depilación láser quedaron fuera de circulación por presunta falsificación. Foto ilustrativa.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el origen de la medida fue una inspección en “El Centro del Kinesiólogo” S.R.L., en Mar del Plata. Allí se detectó fabricación propia sin habilitación y equipos de origen dudoso, sin registro ni importador responsable.

En paralelo, se constató la presencia de dispositivos que no contaban con respaldo sanitario. A partir de ese relevamiento, se avanzó con la prohibición preventiva.

Equipos falsificados, riesgos clínicos y controles que se extienden a provincias

De acuerdo con la información recabada, la firma Sirex Médica S.A., titular del registro de los equipos originales Soprano, confirmó que los modelos y números de serie observados corresponden a unidades falsificadas.

En consecuencia, la ANMAT recordó que la Ley 16.463 prohíbe la elaboración, tenencia y distribución de productos ilegítimos. También dispuso comunicar la decisión a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, además de sus áreas técnicas y de sumarios para el seguimiento del caso.