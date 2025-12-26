La Anmat prohibió la venta y el uso de productos de limpieza por razones de seguridad: ¿cuáles son?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ratificó la prohibición de comercialización, distribución, publicidad y uso de diversos productos de limpieza de series y equipos médicos específicos.

La medida surgió tras la revisión de estado y mantención de productos de limpieza comerciales, los cuales contaban con distintas irregularidades en su producción y elaboración.

El servicio de Domisanitarios, encargado de la inspección de la serie de produtos, detectó la presencia de elementos sin registrar. Tras el aviso, se autorizó la Disposición 9289/2025 bajo la firma del establecimiento Wohr Rubén Alberto, que ordena a los productos seleccionados como objeto de una prohibición extensiva.

En la Disposición, se menciona que la empresa operaba con equipos de ultrasonido y magnetoterapia fabricados en el lugar, sin registro sanitario y habilitaciones nacionales, además de ofrecer servicios de reparación para dispositivos sin documentación.

En la investigación, se determinó que existen productos con etiquetas que no concuerdan con los formatos debidamente autorizados, junto a la ausencia de leyendas obligatorias o falta de datos de registro del producto.

Anmat prohibió el uso de productos de limpieza

Ante la investigación del Anmat, los productos apartados para el uso y comercialización son:

“ Limpiador Multiuso desinfectante ”, el “ Sulfato de cobre ” para piletas

”, el “ ” para piletas « Removedor de insectos ultra concentrado ”

” « Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L ”

” “ Alguicida ”, el “ Regulador de pH ”

”, el “ ” « 3 en 1, precipitante, clarificante, floculante ”

” “Limpiador Cremoso”

Todos los productos seleccionados son realizados y distribuidos bajo la marca “Wohr Química”

Ante la causa, las autoridades comunicaron estas prohibiciones a los organismos competentes, entre ellos la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Coordinación de Sumarios.

El motivo del Anmat para prohibir los productos de limpieza

La ANMAT fundamentó las investigaciones con el motivo de: la fabricación, tenencia, circulación, distribución y entrega al público de productos ilegítimos crea un riesgo sanitario inaceptable, a la vez que vulnera el control integral sobre el mercado de productos médicos y domisanitarios.

“El funcionamiento errático del equipo podría producir en el paciente quemaduras, para el caso de que la irradiación sea mayor que la deseada o podría no cumplir con el propósito si la radiación fuera menor a la necesaria para tratar el folículo”, según indicó el Departamento a la ANMAT.