La Casa Integral Trans de Neuquén está de festejo por su primer año: “Es nuestro lugar seguro”

La puerta de la Casa Trans está abierta. Desde adentro se ve el sol. Los rayos entran como una cascada por la venta y se zambullen en el living. “Ves”, dice Tatiana Breve, referenta de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina, “éste es un espacio donde podemos ser libres, donde podemos validarnos, donde podemos mirar el sol”. Y recuerda: “Cuando era chica y expresé mi identidad, todo pasó dentro de las casas, con las puertas cerradas. Por eso, tener estos espacios, es importantísimo”.

Esta Casa Integral Trans es la primera de Neuquén capital. Hoy cumple un año. Instalada en el barrio Confluencia, en Riccheri y Paimún, fue creada a partir de la ordenanza N°14193, un proyecto impulsado por la concejala Cecilia Maletti, que establece “un espacio institucional para capacitación y educación a los colectivos de diversidades sexuales”.

“Este espacio”, sigue Tatiana Breve sentada en el living de la casa, “son fundamentales porque todo el tiempo necesitamos de un otre”. Y automáticamente lo asocia a cuando asumió su identidad. En aquel momento fue corriendo a una organización que le dio refugio, Conciencia VIHda. “Era la única forma de sentirme segura”. Ahí creció, se hizo de una familia, encontró tierra fértil, pudo forjar sus raíces. “En estos contextos de violencia, con un gobierno nacional que odia nuestras identidades, que tiene políticas de hambre, y que nuestra población es la más atacada, tener un espacio así es un refugio”.

Tatiana Breve, referenta de ATTTA Neuquén. Foto: Florencia Salto.

Esta Casa Integral Trans tuvo 365 días intensos. Algunos de acompañamiento, otros de diversión, de choripanes en el patio y también de tramar fechas importantes, como el #1F. El reclamo se gestó tras los insultos del presidente Javier Milei en Davos. Ahí parado frente a un atril atacó a personas trans, parejas homosexuales y a mujeres. Mientras en Buenos Aires las organizaciones feministas y transfeministas se juntaban en Parque Lezama, en Neuquén la Casa Integral Trans fue el lugar de encuentro. “Algo hay que hacer, dijimos, nos cerraron el Inadi, nos sacan el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, nos prohíben el lenguaje no binario, nos quitan la identidad trans no binaria del DNI, más los dichos de Milei, decidimos hacer algo. Nos encontró en un momento de mucho miedo, pero, de un miedo que activa, no que paraliza”.

Fue ahí que se convocaron sindicatos, organizaciones, activistas y en asamblea decidieron, primero hacer una radio abierta, después otra asamblea y finalmente una movilización por el centro: el 1 de febrero, fue la primera Marcha Antifascista y Antirracista de Neuquén.

«Este es un lugar donde podemos ser libres», asegura Tatiana Breve . Foto: Florencia Salto.

“Y nos convocamos acá”, sigue, “porque entendimos que, en ese contexto, no nos podíamos exponer. Por eso, elegimos la Casa Trans, nuestro lugar seguro”.

Esta casa también es un lugar de validación. “Si sos travesti, vas a querer venir”, dice, “muches googlean y al enterarse de la casa, vienen”. Y se acuerda de una tarde que fue un joven de 19 años, creyendo que era un espacio más: “vino un pibe trans y cuando terminamos la ronda de presentación se me acerca y me dice: a mí en los lugares de seguridad me gusta que me validen la identidad”. El chico le cuenta que se había presentado de otra manera y que le gustaría que lo nombren en masculino. “Este es un lugar donde nos damos valor”.

En el patio de la casa suceden festejos. “Le damos visibilidad y compartimos nuestra cultura que históricamente fue clandestina”. Ahí en el patio suceden acciones desde la cultura ballroom, pasando por festivales hasta música en vivo. Y ahí mismo hoy, viernes, festejarán el primer año de la Casa Integral Trans. Habrá conversatorios, escenario y feria. Un festejo enmarcado en la agenda – que se aproxima – del 8M, el Día Internacional de las Mujeres.

“En estos contextos que nos invitan a odiarnos, que nos invitan a encerrarnos”, termina, “esta casa merece una fiesta porque, además, festejar es político”.

La Casa Integral Trans de Neuquén es un lugar de refugio. Foto: Florencia Salto.

“Necesitamos políticas reparatorias”, el reclamo de la comunidad trans al gobierno de Rolando Figueroa

“Los pagos son irregulares y no permiten poder organizar nada”, explica Tatiana Breve sobre la Reparación Histórica de Neuquén, un programa en el que la provincia reconoce la violación sistemática a sus derechos y las precarias condiciones de existencia de la población trans.

“Hace falta que se pongan a trabajar en políticas reparatorias para nuestra identidad”, dice. “Con la gestión anterior – por el gobierno de Omar Gutiérrez – teníamos turismo social, acceso a la salud integral y a las cirugías. Esta gestión no hizo ninguna cirugía todavía. Habíamos logrado un consenso de que se entendieran nuestras necesidades como urgencias y esta gestión – por el gobierno de Rolando Figueroa – no lo hace”. Y sigue: “Hay funcionarias que lamentablemente o no saben gestionar o no tienen la capacidad suficiente para las áreas que ocupan”.

Este 2025 habrá elecciones legislativas y al respecto Tatiana Breve asegura que es imperioso discutir la paridad de género: “Me da risa las ambiciones políticas que tienen algunas funcionarias. ¿De verdad creen que las mujeres vamos a votar a mujeres títeres? ¿De verdad creen que las mujeres vamos a acompañar a mujeres que no gestionan y que no saben crear políticas públicas para las mujeres? En estas elecciones tenemos que discutir la paridad. Nos encontramos con mujeres que no representan a nadie. La paridad es bastante biologicista. ¿Cuál es el lugar que le damos en esa paridad a mujeres y varones trans? Tenemos un montón para discutir en esta agenda y en estos momentos de crisis”.

Festejo por el primer año de la Casa Integral Trans de Neuquén

Desde las 18 h: Feria y foros sobre distintos temas: infancias libres; hormonización; Infecciones de Transmisión Sexual y Memoria Verdad y Justicia.

Desde las 20 h: Festival con música en vivo, choripaneada y comida vegana.

Desde las 23 h: Momento Kiki.

*Diario RÍO NEGRO cerró los comentarios para evitar la propagación de discursos de odio, como establece en sus directrices editoriales.