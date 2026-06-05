La conexión del Indio Solari con Neuquén que pocos conocían: el paisaje de Villa La Angostura que lo inspiró para la tapa de un disco

El exlíder de Los Redondos encontró en un paisaje del lago Nahuel Huapi la imagen para uno de sus discos solistas.

La muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari generó conmoción en todo el país y multiplicó los recuerdos sobre una de las figuras más influyentes del rock argentino. Entre esas historias reapareció una conexión especial con Neuquén que quedó registrada en una de sus destacadas obras como solista.

El vínculo tiene como protagonista a Bahía Mansa, en Villa La Angostura. Ese paisaje del lago Nahuel Huapi fue elegido por Solari para ilustrar la portada de «Pajaritos, Bravos Muchachitos», el disco que publicó en 2013 durante su etapa solista.

Bahía Mansa, el escenario neuquino que llegó a una tapa del Indio Solari

La postal del albúm muestra una estructura de madera muy similar a la ubicada sobre el muelle de Bahia Mansa, junto a la costa del lago.

En la portada puede verse esa construcción utilizada para el amarre de embarcaciones, conocida popularmente como «duque de alba». Detrás aparece la península de Quetrihué, donde se encuentra el reconocido Bosque de Arrayanes.

El rincón de Bahía Mansa quedó inmortalizado en la portada de «Pajaritos, Bravos Muchachitos», el cuarto álbum solista del músico. Foto: Redondos Subtitulados (Facebook)

El lugar se transformó en un sitio de interés para fanáticos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que hoy lloran la partida del Indio. Desde entonces, numerosos seguidores buscan recrear la fotografía que acompaña el álbum y recorrer el paisaje que inspiró al artista.

La canción «Había una vez» y el paisaje que quedó inmortalizado

«Había una vez», es una de las canciones más conocidas del disco. En ese tema, Solari canta: «Seré heraldo de buenas noticias, solo si te quedás un rato más», una letra que se convirtió en una de las más recordadas del álbum.

Skay suspendió la fecha que tenía prevista para este sábado junto a los Fakires en Rosario. Dolor en el mundo ricotero.

«Pajaritos, Bravos Muchachitos» fue el cuarto trabajo de estudio del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El lanzamiento consolidó una etapa artística que mantuvo la convocatoria masiva que lo acompañó durante décadas.

La noticia de su fallecimiento este viernes a los 77 años provocó mensajes de despedida de músicos, seguidores y referentes de la cultura argentina. Entre ellos estuvo su histórico compañero Skay Beilinson, quien envió un mensaje que conmovió a miles de seguidores: «Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR«.