El documental de la Regata del Río Negro sumó una nueva distinción

Choele Choel y el río que la define. El documental “Una historia escrita en el agua” sumó un nuevo reconocimiento, esta vez por parte del Concejo Deliberante de la ciudad del Valle Medio, histórico punto neurálgico de la Regata del Río Negro.



La película, que celebra los 50 años de la travesía más larga del mundo, volvió a ser distinguida luego de recibir una mención similar por parte del cuerpo legislativo municipal de Neuquén.

Justamente en estas dos ciudades serán las próximas exhibiciones del documental: el sábado 6 de enero se proyectará en el MNBA de Neuquén y el 12 del mismo mes en el Cine INCAA de Choele Choel. La película se estrenó el pasado 15 de noviembre en Viedma, y el 4 de diciembre se pudo ver en el Auditorio del Diario Río Negro, en General Roca.



Si hay una ciudad rionegrina donde la simbiosis entre el río y su comunidad es total, ese lugar es Choele Choel. Aquí la gente tiene una relación directa con sus costas, escenario de encuentros, recreación y lazo directo con la naturaleza. Y dentro de este contexto está la Regata del Río Negro, que tiene a esta región como uno de los puntos referenciales de la travesía, además de nutrir a la prueba con palistas que han hecho historia como el beltranense Martín Mozzicafreddo, múltiple ganador de la Regata, o al campeón vigente, el joven choelense Julián Salinas.



La iniciativa del proyecto estuvo encabezada por la presidenta del Concejo Deliberante, Silvana Udovich, y el reconocimiento fue aprobado el pasado jueves por unanimidad en el espacio legislativo municipal. Durante el acto estuvieron presentes, el director del documental Roberto Chacha Echegoyenberri y el productor general Walter Rodríguez, quienes recibieron la distinción de manos de los concejales choelenses.



“El documental recupera mediante el lenguaje audiovisual, testimonios, registros históricos y relatos de quienes hicieron y hace posible la Regata del Río Negro, contribuyendo a la preservación de una memoria que resulta fundamental para la comprensión de nuestra historia local y regional…”, reza parte de la declaración elaborada por el CD local.

Con este nuevo reconocimiento, “Una historia escrita en el agua” continúa consolidándose como un testimonio sensible y necesario, capaz de unir al río, la Regata y las comunidades que la viven como parte esencial de su propia historia.