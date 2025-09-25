La economía informal reclama un lugar en la ciudad de Neuquén

Los vendedores ambulantes de frutas de estación en Neuquén aseguran que son perseguidos por la máquina de inspección municipal de comercio. «Políticamente no tienen interés de regular ni hacer nada con nosotros, solo sacarnos de la ruta» 22 o avenida Mosconi, dijo uno de los damnificados por los operativos que presentó su caso en el Deliberante.

La posición oficial en el Concejo Deliberante es que los vendedores de paltas, limones, miel y otras frutas de estación, vayan a comercializar en las ferias de la ciudad. Los ambulantes y manteros están prohibidos en Neuquén; solo se permiten -con licencia de ambulantes- pancheros, pochoclos, facturas y algodones de azúcar en los eventos especiales, como aniversarios o convocatorias especiales.

«Las ferias son dos días a la semana y el resto de los días, qué hacemos: somos un grupo de personas que por nuestra discapacidad laboral, no nos toman en ninguna parte: yo me quedé sin trabajo después de que se llevaron mi carrito y la mercadería, unas paltas, limones y frutas surtidas en bolsa», dijo Ariel Amicuzi.

Aseguró que no son muchos los que llevan ente 6 y 10 años de venta callejera de fruta de estación. Dijo que en temporada, se suman ambulantes de cerezas o alguna otra fruta de estación y luego dejan sus puestos al cabo de unas semana. Agregó que con poca mercadería para revender, no pueden competir con los productores de frutas y verduras en las ferias de la ciudad.

Ariel aseguró que intentaron en vano hablar en el área de Comercio, para que se considere la situación de algunos de ellos y se les otorgue un permiso de ambulantes.

La ordenanza que regula la venta en la vía pública especifica que para el rubro alimentos, la autoridad de aplicación para los permisos de venta móvil es el área de comercio y refiere que está prohibido para todo tipo de alimentos, a excepción de «pochoclos, garrapiñadas, nieve de caramelo, panchos, papas fritas, churros y facturas» durante eventos o actividades especiales.

«Todo esto empezó en febrero, nos sacan de malas manera de la ruta 22 porque la quieren hacer avenida, que es un viejo proyecto que no se sabe si lo van a concretar. Si uno se enoja o los insulta cuando te tiran toda la mercadería, actúa la policía. Yo me quedé sin trabajo, se llevaron todo. Estoy vendiendo tortillas en la calle», dijo el vendedor.

Insistió que por tener discapacidad laboral, la venta ambulante de frutas de estación, es el único ingreso. Agregó que el mismo problema tiene otra vendedora de huevos, también con problemas de discapacidad. «No te toman en ningún lado, esto es lo que tenemos para vivir. La ley de comercio nos ampara, pero ellos no nos quieren dar el certificado de ambulantes», insistió.

El expediente está en discusión en la comisión de legislación. En la misma comisión, hay un proyecto oficial de ferias itinerantes. Desde economía social de la municipalidad, se indica que hay 18 ferias en la ciudad, pero que desde esa área, no están autorizados para avanzar sobre la situación de los ambulantes debido a que el área de competencia, es comercio.

«Yo creo que lo de los inspectores, es una cuestión personal: te sacan la mercadería de los carritos que andan deambulando, te pechan, te empujan, buscan que te enojes para que actúe la policía. Hay algunos que le han dicho a compañeras que las dejan trabajar, pero no en los lugares donde nos ponemos. Cada día que perdemos de trabajar, es dinero que no llega a mi familia», insistió.

En el expediente en el Deliberante, presentaron un listado de 18 ambulantes con la misma problemática. Más de la mitad arguyen dificultades para acceder al mercado laboral porque no los toman debido a que cuentan con alguna discapacidad física.

Los primeros días de septiembre, un hombre quedó detenido una jornada entera en una comisaría con procesados comunes -porque las unidades policiales ya no tienen espacios para los contraventores- tras un violento desalojo con golpes de puño en las afueras de un hipermercado local. El expediente de los vendedores ambulantes tiene fecha de abril en el Concejo.