Cortés presentó el proyecto de ordenanza para modificar la fecha de las elecciones municipales

Walter Cortés presentó este lunes el proyecto de ordenanza para modificar la fecha de las elecciones en Bariloche, que actualmente se llevan a cabo el primer domingo de septiembre. La propuesta no establece una nueva fecha para los comicios, sino que deja en facultad del intendente de la ciudad la posibilidad de fijar la fecha del acto eleccionario.

Para aprobar este proyecto, el oficialismo necesita alcanzar la mayoría simple de seis votos.

En Bariloche, las elecciones municipales están reglamentadas por la ordenanza 1953 aprobada en 2009, que en su artículo 25 establece la fecha rígida del primer domingo de septiembre, solamente modificable si coincidiera con las elecciones nacionales o provinciales. En esos casos podría trasladarse al tercer domingo del mismo mes, o bien al primer fin de semana de octubre.

El proyecto, que lleva la firma de Cortés, propone establecer que «las elecciones de autoridades municipales serán convocadas por el Intendente Municipal, quien fijará la fecha del acto eleccionario». El documento afirma que «resulta conveniente» realizar esta modificación, «de manera similar a la facultad que detenta el Gobernador de la Provincia para convocar las elecciones provinciales».

Además, propone bajar el plazo mínimo de convocatoria, de 90 a 60 días. Es decir, que el llamado a los comicios podría suceder dentro de los dos meses previos a la celebración de las elecciones, con un tope de 120 días, es decir, hasta cuatro meses antes de las mismas.

En cuanto al artículo 140 de la Carta Orgánica Municipal vigente, el proyecto no pretende modificarlo y conserva el hecho de que el comicio municipal «no podrá coincidir con las elecciones nacionales o provinciales».

Según el texto del proyecto, se apunta a «otorgar mayor flexibilidad operativa al proceso electoral». A partir de esta semana, el documento deberá tomar estado parlamentario y pasar por comisiones, hasta llegar a la sesión donde los ediles podrán apoyarlo o rechazarlo.

En distintas oportunidades, Cortés ya había adelantado su intención de modificar la fecha de las elecciones en Bariloche, para evitar que se lleven a cabo en el mismo período que las elecciones nacionales o provinciales. «La ciudad no merece vivir de elección en elección», había afirmado el jueves pasado, en la jura de los convencionales constituyentes.

Walter Cortés, en los festejos por las elecciones del 1 de noviembre en Bariloche. Foto: Archivo.

Si bien aún no hay una fecha concreta, una posibilidad es que sucedan antes de las elecciones provinciales, que según adelantó el gobernador Alberto Weretilneck serían en mayo o junio del 2027.

Tras el resultado de las últimas elecciones en la ciudad, donde su lista Estamos Haciendo Bariloche ganó con el 34% de los votos, -dentro del 51% de la población del padrón que asistió a votar-, Cortés ya había manifestado su intención de adelantar los comicios, lo que ahora queda sellado por escrito a través del proyecto de ordenanza.