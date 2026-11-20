Bill Gates sorprendió con una visita a La Bombonera durante su estadía en Argentina. El empresario estadounidense recorrió el estadio de Boca Juniors y posó con una camiseta del club, que tenía el número 10 y su apellido en la espalda.

La fotografía fue publicada por la cuenta oficial de Instagram de Boca en inglés, acompañada por el mensaje: “Bienvenido a La Boca”. De esta manera, el cofundador de Microsoft recibió un regalo de la institución xeneize durante su paso por Brandsen 805.

El viaje de Gates se desarrolló sin una agenda pública y no trascendieron detalles oficiales sobre sus actividades ni sobre la duración de su estadía. Antes de llegar a La Bombonera, también recorrió las calles de Caminito, uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Bill Gates también fue fotografiado en Ushuaia

La presencia del empresario no se limitó a Buenos Aires. También fue fotografiado en la zona portuaria de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con el canal Beagle de fondo.

Hasta el momento, no se conocieron los motivos de su visita a la ciudad austral. La presencia de varios megayates en el puerto también generó interrogantes sobre el itinerario del empresario.

La imagen viral de Bill Gates en Ushuaia. Foto: Clarín



Boca se prepara para la final de la Copa Sudamericana

La visita de Gates a La Bombonera se produjo en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026, que Boca Juniors disputará ante Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El encuentro comenzará a las 19.30 de Argentina y se jugará a partido único, en cancha neutral. El equipo argentino buscará poner fin a una racha de 18 años sin títulos internacionales.

Boca agotó sus 12.000 entradas populares y se estima que más de 40.000 hinchas viajarán a Colombia para acompañar al equipo. La delegación llegó a Barranquilla el miércoles por la noche en un vuelo chárter que partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y demoró más de nueve horas. El presidente Juan Román Riquelme y el entrenador Rodolfo Arruabarrena encabezaron el viaje.

Por su parte, Atlético Mineiro afrontará la definición después de perder cuatro de sus últimas cinco finales.

El campeón recibirá un premio de 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 2,5 millones. La cifra para el ganador representa un incremento respecto de los 6,5 millones de dólares que recibió Lanús en 2025, cuando derrotó al conjunto brasileño en Paraguay y se quedó con el título.

La visita de Gates, en medio de las alertas por la inteligencia artificial

La estadía del empresario en Argentina también se produce después de una interrupción global de Microsoft 365 que afectó a servicios como Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas.

Según reconoció la compañía, en el momento más crítico más del 80% de los servidores de la pasarela de red dejó de responder. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, explicó en X que el incidente estuvo relacionado con tres factores que, en conjunto, provocaron una caída global del sistema.

El defecto permaneció latente durante tres meses, hasta que un incremento del tráfico y una reducción de la capacidad de los servidores desencadenaron la interrupción.

En paralelo, Gates había advertido sobre los riesgos de seguridad asociados al desarrollo de la inteligencia artificial sin controles suficientes. En una entrevista con ABC News, señaló que los ciberataques podrían convertirse en una de las amenazas más importantes en el corto plazo.

“El frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques”, sostuvo, al explicar que los modelos más avanzados pueden utilizarse para desarrollar ataques informáticos sofisticados.

El empresario también diferenció ese riesgo de la posibilidad de que la inteligencia artificial pierda el control por sí misma. “El verdadero peligro ahora mismo no es que la IA se salga de control. Tenemos que trabajar en eso, pero eso está a años vista en cuanto al gran impacto que podría tener”, afirmó.

Por último, cuestionó que las propias compañías desarrolladoras sean las únicas responsables de establecer controles de seguridad sobre esta tecnología. “La idea de que, tratándose de la tecnología más peligrosa jamás inventada por el ser humano, esa sea la última palabra, que las propias empresas sean el único control que tiene la sociedad… está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, concluyó.