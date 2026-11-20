El presidente Javier Milei participó este viernes del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina. La llegada comercial de la empresa fundada por Elon Musk se concreta en el marco de los incentivos fiscales que el Gobierno otorgó al sector automotor y de un acuerdo con YPF.

“Agradezco a Tesla por apostar al mercado argentino”, expresó el mandatario durante el evento de presentación. “Este hito no es menor, durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro”, afirmó, y sostuvo que el país perdió protagonismo regional: “De ser la punta de lanza de Sudamérica vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina. https://t.co/a1T3GB6gzr November 20, 2026

Milei sobre la actualidad económica del país

Milei también apuntó contra el modelo económico anterior, al que responsabilizó por la falta de crecimiento. “Ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento”, cuestionó.

El jefe de Estado presentó el desembarco de la firma como una muestra del rumbo que busca impulsar su gestión. “Estamos viendo el cambio de una industria que pedía permiso para traer repuestos a una que se anima a producir nuevos modelos”, señaló. Y agregó: “Ese futuro es de lo que nos intentaron apartar”.

Frente a las críticas sobre el impacto que puede generar una marca de vehículos eléctricos de alta gama, el presidente defendió los beneficios de la inversión. “Muchos van a decir que los argentinos no ganan con Tesla, es una falacia, gana el que accede a un vehículo de vanguardia”, sostuvo. Además, mencionó a quienes trabajan en la compañía y a los sectores vinculados con la producción de energía y tecnología.

“Esto también es devolverle la libertad a los argentinos. Tesla ilustra el cambio que queremos traer”, afirmó. En otro tramo de su discurso, insistió en que la apertura comercial permitirá competir en mejores condiciones: “Cuando miramos de frente al mundo y competimos terminamos ganando. Solo nos faltaba correr el Estado del medio”.

El mandatario convocó a los jóvenes a mirar el futuro con optimismo. “El futuro de Argentina es grande y queremos que todos sean parte de él”, dijo. “Tengan esperanza, no le tengan miedo al futuro, que lo van a construir ustedes, solo estamos despejando el camino”, expresó.

La automotriz ya habilitó la comercialización de sus vehículos eléctricos en el país a través de su sitio web. En esta primera etapa ofrecerá dos modelos, con cinco versiones disponibles, cuyos valores de venta van desde los US$41.590 hasta los US$54.590.