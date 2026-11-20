El operativo para encontrar al hombre de 28 años que cayó al canal principal de riego de Cinco Saltos concluyó este viernes sin resultados positivos. Los rastrillajes se retomarán el sábado por la mañana con la incorporación de un equipo sumergible para inspeccionar y remover el fondo del canal.

Según fuentes policiales, el desaparecido sería un camionero oriundo de Entre Ríos. A pocos metros del lugar donde habría caído se encontró un vehículo abandonado. Desde el Ministerio Público indicaron que avanzan con las pericias para confirmar su identidad.

Sobre sus características físicas, trascendió que al momento de ser visto por última vez llevaba una remera gris y tenía el pelo largo.

Cómo continuará la búsqueda en Cinco Saltos

Durante este viernes, el operativo estuvo encabezado por la Comisaría 7° de Cinco Saltos y contó con la participación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la Brigada Rural.

Los rescatistas recorrieron distintos canales de la región con kayaks y buzos especializados, pero no encontraron rastros del hombre.

Las tareas también se extendieron hacia Cipolletti y General Fernández Oro. En ambas localidades, equipos de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios inspeccionaron los tramos cercanos del sistema de riego, aunque tampoco se registraron novedades.

Ante la falta de resultados, los rastrillajes se reanudarán a primera hora del sábado con un dispositivo sumergible que permitirá inspeccionar y remover el fondo del canal principal.