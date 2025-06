La fuerte advertencia del infectólogo Hugo Pizzi sobre las vacunas: “Lo del sarampión es una vergüenza”

“Tenemos salas llenas con internados por gripe A, por neumonía, por covid… y todas tienen vacuna gratuita”, advirtió el infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi en diálogo con El diario del mediodía por RÍO NEGRO RADIO. En un contexto de reaparición de enfermedades que parecían controladas, como el sarampión, el experto fue tajante: “Hay 400 mil chicos sin vacunarse y eso es una vergüenza nacional”.

Pizzi, que acaba de recibir su tercer Doctorado Honoris Causa, esta vez de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, fue una de las voces científicas más consultadas durante la pandemia de COVID-19. Ahora, vuelve a alzar la voz ante lo que considera una falla profunda del sistema: el incumplimiento del calendario nacional de vacunación, pese a ser uno de los más completos y admirados del mundo.

“Si queremos vivir en sociedad, tenemos que cumplir la ley”

Con firmeza, el infectólogo recordó que vacunarse no es opcional: “Es una ley nacional. Si uno quiere vivir en sociedad, debe cumplimentar lo que la sociedad le exige”. Lo ejemplificó con un reciente brote de sarampión en Buenos Aires, que se desató a partir de una niña que viajó desde Rusia y terminó contagiando a su entorno y hasta vecinos del edificio: “Eso no ocurre si todos tienen las dos dosis obligatorias”, afirmó.

Además, relató el caso de una madre en Ramallo que se negó a vacunar a su hija recién nacida con la BCG argumentando “motivos ecologistas”. “La médica tuvo que notificar al juez. Ya intervinieron tres jueces en casos así. No puede ser que tengamos que llegar a ese punto”, se lamentó.

Falta de educación, vacunas vencidas y salas llenas

Para Pizzi, el mayor problema es la falta de educación sanitaria. “Las vacunas están, son gratuitas y excelentes. Pero la gente no va, no se informa o no comprende el riesgo”, señaló. En ese sentido, remarcó el impacto de la deserción escolar y la falta de comprensión lectora: “Hay 12 millones de personas que no estudian, no trabajan, no interpretan un texto. ¿Cómo van a entender la importancia de una vacuna?”

Escuchá al infectólogo Hugo Pizzi en RÍO NEGRO RADIO:

La consecuencia, explicó, son vacunas vencidas en los centros de salud y salas de internación colapsadas, incluso en pediatría: “Tenemos chicos internados por virus sincicial respiratorio, cuando ya existe una vacuna que se aplica a la embarazada en la semana 35 para prevenirlo”.

“Salimos de una pandemia y no aprendimos nada”

Pizzi también fue crítico con los hábitos que se perdieron después del COVID-19. “No aprendimos ni a toser en el pliegue del codo”, sostuvo, y lamentó que se hayan olvidado normas básicas de higiene que se habían incorporado durante la pandemia.

Retroceso frente a países vecinos

Argentina, que solía estar entre los países líderes en vacunación y alfabetización, hoy ha sido superada por Uruguay, Chile e incluso Paraguay en los índices de cobertura. “Antes nos envidiaban por nuestras campañas, por el compromiso. Hoy no lo tenemos más”, lamentó.

El infectólogo recordó con nostalgia aquellas campañas escolares donde “en dos horas se vacunaban 500 alumnos”. Hoy, dijo, “todo es más burocrático y lento”: hay que pedir autorizaciones, hay menos compromiso de las familias, y eso atenta contra una cobertura efectiva. “Antes venían los vacunadores al aula. Hoy hay que esperar que la gente tenga ‘ganas’ de ir al vacunatorio”.

Las vacunas que recomienda Hugo Pizzi

Pizzi fue contundente con sus recomendaciones: “Todo mayor de 50 años y quienes tengan enfermedades de base deben colocarse la vacuna contra el COVID-19 y la antigripal el mismo día. Una en cada brazo”. También recomendó consultar por la vacuna contra la neumonía.

Sobre las dudas surgidas con la vacuna de AstraZeneca, el infectólogo puso el foco en los datos duros: “Se aplicaron 3.000 millones de dosis. Solo hubo 51 demandas judiciales por efectos adversos. El costo-beneficio es extraordinario”.

«Las vacunas salvan vidas”

Al finalizar la entrevista, Hugo Pizzi pidió recuperar el espíritu de nuestros padres: “Ellos nos llevaban al vacunatorio sin dudar. Hoy tenemos enfermeras que solo con un clic pueden ver qué dosis nos faltan. No hay excusas”. Y cerró con una frase potente: “El agua potable y las vacunas nos sacaron de la Edad Media. ¿Cómo no vamos a cuidarlas?”

