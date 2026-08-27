Incendio destruyó un edificio histórico de Catriel: «Siento un dolor inmenso» comunicó la intendenta

El fuego se habría iniciado cerca de la 1:00 en un sector de galpones.

Un voraz incendio consumió por completo un edificio histórico de la Municipalidad de Catriel durante la madrugada del jueves 27 de agosto. En la estructura damnificada, compuesta por antiguos pabellones de la década de 1970, funcionaba la secretaría de Desarrollo Social y la reciente oficina inaugurada del Centro Regional de Estudios Superiores Universitarios (CRESU).

El fuego se habría iniciado cerca de la 1 en un sector de galpones. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Protección Civil, Servicios Públicos, la Policía y vecinos, junto a la propia intendenta de la ciudad, Daniela Salzotto. A pesar de que las pérdidas materiales fueron totales, no se registraron personas heridas.

El siniestro afectó documentación de valor operativo y social. En las oficinas destruidas se encontraban legajos de vecinos que reciben asistencia por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, además del espacio educativo del CRESU.

El mensaje de la intendenta tras el fuego en un edificio histórico de la ciudad

«Hoy siento una profunda tristeza y un dolor inmenso por las pérdidas totales que sufrió este edificio histórico de nuestra ciudad», manifestó la intendenta Daniela Salzotto. «Ver todo destruido genera una enorme impotencia y tristeza. Pero frente a la adversidad, no vamos a bajar los brazos. Vamos a trabajar el doble para reconstruir y volver a poner de pie cada espacio, porque cuando las cosas se hacen con amor, compromiso y pensando en nuestra comunidad, todo es posible», expresó.

La jefa comunal agradeció el trabajo operativo del equipo municipal, las fuerzas de seguridad y los bomberos que intervinieron desde el primer momento para combatir la emergencia. «Hoy duele. Mucho. Pero vamos a salir adelante», concluyó.

Convocatoria a la reconstrucción comunitaria

Desde el Gobierno municipal emitieron un comunicado oficial expresando el pesar por la pérdida del espacio, al que calificaron como un lugar «cargado de historia, recuerdos y momentos compartidos» que albergó durante años la atención de miles de vecinos. Asimismo, hicieron una mención especial al esfuerzo de dos jóvenes que intentaron colaborar de forma voluntaria para contener el avance de las llamas durante los primeros minutos del hecho.

Ante la magnitud de los daños, el Ejecutivo local apeló a la solidaridad del sector privado y las instituciones. «Invitamos a empresas, operadoras, comercios e instituciones que quieran acompañarnos a sumarse y colaborar con la reconstrucción de este lugar tan significativo para Catriel», señalaron desde el Municipio, remarcando que ya se iniciaron las gestiones para buscar soluciones inmediatas al funcionamiento de las áreas afectadas