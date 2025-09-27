La investigadora de Brasil que desembarcó en Bariloche para estudiar las estrategias para afrontar enfermedades en Patagonia

Maria Lorena da Silva es una bióloga brasileña intenta comprender cómo la percepción de las enfermedades influye en la elección de estrategias de tratamiento en los sistemas médicos locales. Desde hace algunos días, lleva a cabo parte de su investigación en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma), que depende del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue, en Bariloche, bajo la supervisión de la investigadora Ana Ladio.

“La percepción de los síntomas y del riesgo moldea estas elecciones”, explica esta egresada de la Universidad Estadual de Alagoas que realiza un doctorado en Etnobiología y Conservación de la Naturaleza.

María Lorena nació en Santana do Ipanema, una ciudad del estado de Alagoas, al nordeste de Brasil. “Desde la carrera de grado, me dedico a la Etnobiología que, explicado de manera más sencilla, busca comprender las interacciones entre las personas y el ambiente en el que viven”, detalló y agregó: “Mi foco fue estudiar cómo funcionan y se estructuran los sistemas médicos locales, especialmente en relación con el uso de plantas medicinales. Las comunidades organizan sus conocimientos, creencias y prácticas para cuidar la salud y enfrentar las enfermedades”.

A través de su doctorado en la Universidad Federal Rural de Pernambuco, en Recife, María Lorena estudia cómo las personas “perciben la aparición y el avance de las enfermedades en comunidades locales y las estrategias para enfrentarlas”.

“¿Qué se intenta comprender?”, le consultó diario RÍO NEGRO. “Quiero entender cómo la percepción que tienen sobre las enfermedades y los riesgos que representan influye en las decisiones sobre los tratamientos que se adoptan”, respondió. Los cambios ambientales y sociales, insistió, intensifican la aparición de enfermedades, “tal como ocurre con el Covid-19, la ansiedad, la diabetes, la depresión y la hipertensión, entre otras”. «Estos casos pueden estar asociados a cambios ambientales, como alteraciones climáticas y deforestación, así como a cambios sociales, como el sedentarismo y las modificaciones en los patrones alimentarios», ejemplificó.

Maria Lorena da Silva es una bióloga brasileña. Foto: gentileza

“Sabemos que los cambios ambientales y sociales no afectan a todos de manera homogénea y que las comunidades locales, especialmente aquellas que dependen directamente de los recursos naturales para vivir, son las más impactadas. En la mayoría de los casos, suelen ser desatendidas por las políticas públicas”, consideró la especialista que pretende estudiar entonces “cómo los sistemas médicos locales enfrentan la salud frente a los desafíos impuestos por el contexto de cambios ambientales actuales”.

“Esto -agregó- permite observar cómo las comunidades se adaptan a estos desafíos, desarrollando estrategias de cuidado, muchas veces basadas en recursos naturales, como las plantas medicinales. O los conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación”.

Los etnobiólogos, añadió, intentan visibilizar la importancia de estos saberes “que ofrecen lecciones valiosas sobre adaptación y formas de afrontar los desafíos impuestos por la naturaleza, especialmente en tiempos de cambio”. Al mismo tiempo, procuran que esos conocimientos sean “valorados, respetados e incorporados en la formulación de políticas públicas”.

¿Qué trabajo realiza en colaboración con el Grupo de Etnobiología del Inibioma de Bariloche? Parte de su doctorado se realizó en dos comunidades de Brasil, pero el objetivo ahora es analizar las enfermedades en Patagonia y estrategias para afrontarlas.

«Todavía no he realizado un análisis. La idea es dar continuidad al trabajo que estoy desarrollando en Brasil y colaborar en nuevos proyectos en las comunidades locales con las que Ana (Ladio) ya ha trabajado. Es una referente en mi campo y ha llevado a cabo estudios sobre Covid-19 en una de las comunidades«. Este fue uno de los motivos que me llevó a elegir trabajar aquí con ella, ya que posee experiencia en el área en la que estoy trabajando y podemos pensar en nuevos proyectos, además de ser, claro, una referente en mi campo», concluyó.