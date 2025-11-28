La MaCom 2025 brilló en Roca con una cobertura vía streaming hecha por estudiantes y una agenda llena de actividades

La Muestra Anual de Comunicación 2025 brindó una jornada repleta de propuestas, ideas, trabajos y proyectos de distintos estudiantes y diversas áreas de la carrera de comunicación social de la Universidad del Comahue. El evento tuvo lugar en distintos sectores de la institución de Roca el jueves 27.

El encuentro se desarrolló de 15 a 21 con proyectos de estudiantes de licenciatura en comunicación social con mención en periodismo, gestión, locución y del profesorado. Con diversas muestras de Arte, Locución, Redacción, Investigación, Radio y audiovisuales invitaron a la comunidad a conocer el desarrollo y aporte de la carrera en la región.

La jornada, fiel al estilo de la carrera, contó con la cobertura radial y vía streaming por estudiantes y docentes. La radio universitaria Antena Libre cubrió toda la previa hasta el desarrollo de la actividad, y el streaming de Youtube fue realizado exclusivamente por estudiantes.

El evento se realizó en el marco del 51° aniversario de la carrera en la institución, por ello se realizaron charlas especiales, seminarios y demás escenarios para compartir con miembros de la universidad, vecinos y futuros estudiantes.

Conversatorio acerca de la cobertura de las elecciones de la mano de estudiantes de la cátedra Periodismo radiofónico (Gentileza: Mayra Guzmán)

MaCom 2025: el desafío de cubrir el evento vía streaming

La mayor exposición anual de la carrera de comunicación debía cumplir con una cobertura a la altura de sus recursos. La idea de cubrir el evento no solo por radio, sino también por streaming en vivo fue un desafío y objetivo para la cátedra.

La cobertura vía streaming de la MaCom 2025 estuvo a cargo del docente investigador, Omar González, en un trabajo en conjunto con Fabián Bergero y Andrés Stefani.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, González detalló los desafíos para realizar dicha cobertura: «Necesitábamos la conectividad, equipamiento, cosa que no tenemos en la carrera, pero así todo empezamos a juntar cada quien con lo que podía aportar, una cámara, una consola, un micrófono, fuimos armando algo realmente importante, o sea que la parte más de los fierros lo teníamos, lo que faltaba era el componente importante que era la producción». A su vez mencionó que en total, 34 estudiantes colaboraron con la transmisión.

«Abrimos la convocatoria para los chicos que quisieran ayudar, al comienzo éramos 15 pero se entusiasmaron tanto los estudiantes que superamos los 30″, comentó González y destacó la voluntad de los estudiantes de la carrera, ya que no solo aportaron para la nota final sino que perfeccionaron detalles por amor y voluntad de que salga de la mejor manera la cobertura.

Orgulloso del aporte de los universitarios, el docente llenó de elogios al grupo: «Creemos en la universidad pública que para aprender es siempre con la otra persona. Aprende el estudiante del docente y el docente aprende del estudiante o la estudiante. Hay una cuestión de grupalidad, nadie aprende solo».

Imagen detrás de escena junto estudiantes y Nicolás Tamborindegui (Gentileza: Mayra Guzmán)

MaCom 2025: la voz de los estudiantes

A lo largo del día los estudiantes desde 1° a 4° año desarrollaron labores y trabajos de la mejor manera en la exposición para la comunidad, aportando sus conocimientos y capacidades que brinda la carrera. Desde lectura de cuentos y poesía en Arte, la cobertura de elecciones y sucesos para periodismo, y la amplitud de desarrollo del área de investigación.

Otro trabajo destacado fue en el área audiovisual, donde se elaboró una cámara oscura para poder reflejar la imagen a mayor escala dentro del aula «Hermet» de la facultad. Se pintó la sala de negro y obstruyó el paso de la luz exceptuando un punto de luz de una ventana. Esto sirvió para reflejar una imagen a través de la distracción de luz por objetos pequeños.

Bruno López, estudiante a cargo de la cobertura del streaming y del área audiovisual compartió su punto de vista: «Fue una jornada donde se termina demostrando un año de proceso de lo que es la carrera. Esto termina demostrando también lo linda que es esta carrera, deja en evidencia de que esta es una carrera hermosa para estudiar y maravillosa para vivirla día a día».

Magdalena Cabrera, estudiante de comunicación social con mención en gestión, participó en el armado y producción de la cámara oscura, contó: «Éramos 17 estudiantes, y junto a los profesores trabajamos en el armado. Nos llevó varias horas, concentramos a eso de las 10 de la mañana más o menos y nos fuimos cerca de las 3 de la tarde«. También destacó el buen compañerismo y voluntad de la comisión: «Cuando vimos que salió todo bien, se fueron cambiando algunos roles para que todos pudieran aparecer en lo que era la cámara. El área audiovisual siempre dije que eran de mis materias favoritas».