La madre de Valentina, la nena que murió atropellada en Neuquén, respondió las acusaciones

La mamá de Valentina, la niña que murió el pasado fin de semana en Villa Ceferino tras ser atropellada por la pareja de su madre, respondió a las acusaciones de su familia acerca de no quererla, no hacerse cargo de sus hijos y el vinculo que había entre su hija y su pareja. Confirmó que el padre de la niña había pedido la tenencia.

Familiares habían hablado del vinculo que Valentina tenía con su mamá, Ruth, y de lo que sucedió esa noche. La acusaron de no quererla y de no hacerse cargo de sus hijos. «Están diciendo que yo mate a mi hija y no es así, quiero que sepan», aseguró la madre a Canal 7.

Ruth relató haber visto a Valentina a su lado en la camioneta, pero «ella se alejó y ahí me fui», afirmó. Posteriormente le avisaron que su hija estaba desmayada. «La llevé al hospital y al rato me avisaron que había fallecido», contó.

La madre sostuvo que Valentina solía seguirla, «pero no era que la dejaba sola y me iba, en ningún momento», refutó. Confirmó que se iba a Plottier, pero aseguró volver y estar con ella. «No me la quería llevar mucho por el tema de la escuela, pero no es que vivía allá», manifestó.

La tía de la niña aseguró que la pareja de Ruth no quería a Valentina y sus hermanos, «él si los quería a tres nenes míos», rebatió Ruth. Relató una situación en la que le habrían pisado el pie a Valentina con la camioneta, «no me había dado cuenta», aseguró la mamá.

Acerca de su pareja afirmó «no quiero saber nada con él, porque por la culpa de salir ese día no tengo más a mi hija», mencionó. La madre le preguntó si había visto a la niña en el momento del accidente, «me dijo que no, que si hubiese escucho algo hubiese parado», dijo Ruth.

Por último informó que el padre de la niña pidió la tenencia, «yo le dije que tenía que venir acá, porque vive en México», refirió. «Los dos somos padres, los dos tenemos que firmar porque es ella la que se va al otro lado del mundo, pero él no apareció«, relató.

Desde México, el papá de Valentina había pedido la tenencia

Tanto el padre, José Romero, como la madre de la niña afirmaron que él había pedido su tenencia. «Hace dos semanas tuve una charla con la mamá de Valentina diciendo si me la podía traer por la situación económica del país, y fue un rotundo no», relató Romero.

«Me dijo que no la dejaba venir, mi hija tenía ansias de venir conmigo», aseguró el padre. Dos semanas después se enteró de lo ocurrido. «Me vengo a enterar de muchas cosas que le pasaban a Valentina, yo tenía comunicación con ella y no decía nada, pero la estaba pasando muy mal»,garantizó.

A la pareja de la madre, quien conducía la camioneta, le formularon cargos por homicidio culposo. «Los dos tienen la responsabilidad», indicó Romero. «Por el horario, por no cuidar a mi hija y por negligencia», aseguró.

El padre de Valentina exigió explicaciones y justicia. «Me dijeron tu hija tuvo un accidente, no es un accidente, la mataron», destacó. «No me puedo quedar con ese final, yo tuve que despedirla con una videollamada, no es justo», finalizó.