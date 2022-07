La ola de calor de Europa muestra lo que nos puede pasar, advierten desde Neuquén: incendios y sequía

«Europa por ahí nos muestra con seis meses de anticipación lo que nos puede pasar a nosotros«, advirtió el presidente del Consejo de Profesionales del Ambiente de Neuquén (CPAN), Martín Islas. En Francia, Grecia, España y Portugal el fuego se expande sin control. Además, Inglaterra registra temperaturas récord e Italia raciona el agua potable a su población. ¿Cómo se vincula lo que pasa del otro lado del océano con la región?.

Islas explicó en una nota con Vos A Diario por RN Radio, que lo mismo pasó con el invierno, que fue muy duro en Europa y ahora las condiciones se repiten en la región, aunque con el aspecto favorable de la nieve si se piensa en la sequía.

El licenciado en saneamiento y protección ambiental señaló que es importante entender que la mayoría de los incendios fueron provocados por las personas y, luego, con la crisis climática, se dan las condiciones para que se propague el fuego a «una velocidad impresionante». Sobre esas condiciones detalló que se suelen definir como «30-30-30», o sea, temperaturas de más de 30°, vientos de más de 30 km/h y humedad inferior al 30%.

En el caso de Europa, Islas aseguró que no hubo prevención, que «lo calculaban como algo normal, pero ahora se les transformó la atmósfera, se les generan microclimas». Resaltó que «no pudieron invertir para estar a la altura» y que es primordial que en el país se destinen fondos a la prevención, a la concientización.

Tenemos que hacer algo porque el incendio parte de las personas», reflexionó Martín Islas, presidente del CPAN.

Qué hacer para frenar lo que viene

Al ser consultado, el presidente del CPAN valoró las iniciativas de separación de residuos como una primera etapa de toma de conciencia. Puntualizó que entiende que el rol del estado es fundamental porque termina dando las herramientas: «somos hijos del rigor».

El licenciado aclaró que las medidas deberían ser más fuertes. «El tema es que en el escenario en el que estamos en materia ambiental es medio tarde, tenemos que actuar de una forma más abrupta, más sorpresiva, para poder decir ‘bueno, esto es relevante’, para que repercuta.»

Reconoció que es difícil pedir que individualmente se adopten actitudes ambientalistas cuando se observan grandes problemas. Describió que Neuquén tiene un escenario muy particular con una actividad hidrocarburífera de alto impacto. «Si los controles no se realizan de la manera adecuada, la sociedad los mira como diciendo no me sirve de nada arreglar una gotera porque cuando se rompe un manguerote en el campo se pierden millones de litros de agua» reflexionó y agregó «pero la sociedad tiene que entender que todos tenemos que empezar a tomar consciencia y empezar a mirar a futuro y hacer un aporte».

Escuchá la entrevista al presidente del Consejo de Profesionales del Ambiente de Neuquén, Martín Islas, en «Vos a Diario» por RN RADIO:

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.