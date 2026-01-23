La Pampa en riesgo por las tormentas eléctricas: se activaron incendios forestales y ya se consumieron 170 mil hectáreas

La Pampa es otra de las provincias más afectadas por los incendios. Desde noviembre de 2025 hay diversos focos activos en distintos puntos de la región, los cuales fueron originados por tormentas eléctricas en zonas secas y que arrasaron miles de hectáreas hasta el momento.

Defensa Civil reveló que en diciembre el fuego consumió 83.000 hectárea afectando diversos sectores productivos a lo largo de la provincia. Los primeros focos se originaron en Ruta Provincial 28 y 1. El siguiente hecho partió en Ruta Provincial 12 al norte de Santa Rosa.

Los últimos registros de Bomberos Voluntarios avisaron de un combate contra el fuego al noroeste de Santa Isabel. El fuego dió origen por las tormentas eléctricas de la región el miércoles en la zona de La Pastoril.

En Santa Isabel, trabajaban dos dotaciones de Defensa Civil junto a una dotación de Bomberos Voluntarios de Victorica. En el sector de Naicó al sur de Santa Rosa, las tareas de control y combate al fuego estaban a cargo de bomberos voluntarios de Ataliva Roca.

A comienzos de año, distintos sectores de la provincia se enfrentaron a situaciones críticas y de emergencia ígnea. Durante la primera semana de enero se registraron cuatro incendios en un lapso 48 horas, generando problemas en la distribución del combate y pérdidas millonarias a sectores productivos de aquellas localidades.

El fuego afectó a diversos sectores productivos de la provincia (Foto: gentileza)

Hasta el momento se dió avisos de focos activos en las cercanías de:

Toay

Quehué

General Acha

Santa Rosa

Santa Isabel

Naicó

Paraje «La Pastoril»

Bernasconi y General San Martín

El Gobierno Provincial lanzó créditos de recuperación productiva

Con el avance del fuego en el territorio, el Gobierno de La Pampa presentó una línea de créditos para brindar la recuperación productiva de aquellos establecimientos afectados. La propuesta fue confirmada por el Ministerio de Producción, a través de la directora de Asistencia Técnica y Financiera, Eugenia Borges.

Los préstamos podrán ser utilizados para inversiones en infraestructura dañada, la adquisición de bienes de capital y capital de inversiones necesarias. Los montos brindaros son desde $4.000.000 a $100.000.000 millones de pesos mediante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo de Garantía Pampeanas (FoGaPam).

Locales realizando perímetro para frenar el avance del fuego (Foto: gentileza)

Para la solicitud de los créditos, se podrá cubrir hasta el 80% de la inversión total prevista y el plazo máximo para devolverlo será de 48 meses, incluyendo hasta 6 meses de gracia. La tasa de interés prevista es 2l 28% nominal anual durante el primer año.

Si se quiere obtener demás información para acceder a los créditos, los interesados pueden contactar a la Dirección de Ganadería o la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera del Gobierno provincial.

Con información de Infobae