Incendios en la Patagonia: Bariloche envió refuerzos para combatir el fuego en Puerto Patriada

Tras el avance del fuego en la zona boscosa de Puerto Patriada y Epuyén, la localidad solicitó refuerzos al cuerpo de bomberos de Bariloche. A pedido del Gobierno de Chubut, un equipo de diez combatientes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Bariloche se dirigió al lugar del incendio.

El equipo viajó al Parque Nacional en la madrugada del miércoles y se le asignó el «Sector 5» del incendio. Rápidamente se sumaron a las tareas de combate de fuego y estarán coordinados con otros grupos de rescate locales.

Según se estipuló al inicio, el cuerpo de bomberos estará trabajando una semana en la región boscosa del Puerto Patriada junto a los locales. Tendrán la base operativa en la Escuela N° 81 de el Hoyo.

Para hacer trabajos aéreos y de mayor eficacia, se solicitó la presencia de un helicóptero para brindar apoyo estratégico y de avance para los brigadistas. La aeronave ya se encuentra en El Bolsón y operará a partir del jueves 22.

Las condiciones climáticas son la principal causa de peligro para la operación del vehículo y el avance de los bomberos. La provincia de Chubut tendrá a disposición la aeronave para su operación, pero deberán calcular cada uno de los trabajos, consultando con equipos meteorológicos.

El incendio en Puerto Patriada se desató el lunes 5 de enero por la tarde. Foto: gentileza

El clima, el principal problema de los bomberos

Debido al incremento de la zona afectada por las llamas, bomberos avisaron que varios focos que se han reactivado en la zona en los últimos días, con el aumento de la temperatura, el viento y la nula presencia de lluvias en la región.

El incendio se desató 17 días atrás y con el paso de las jornadas, se propagó a lo largo del Parque y afectando ubicaciones cercanas. Hasta el momento se registraron 14.770 hectáreas quemadas por las llamas y diversos focos todavía activos.