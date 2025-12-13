La Patagonia en alerta por viento y ráfagas de casi 100 km/h: las zonas más complicadas de Neuquén y Río Negro

Neuquén bajo alerta por viento y ráfagas de hasta 100 km/h: ¿qué pasa en Río Negro y cómo afecta al Alto Valle?

El pronóstico para este sábado 13 y domingo 14 anticipa condiciones adversas en Neuquén y Río Negro, con especial impacto del viento y ráfagas intensas. Desde los reportes oficiales se advierte sobre ráfagas elevadas en distintos puntos de la región, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ráfagas intensas complican el arranque del fin de semana en Neuquén y Río Negro

En la ciudad de Neuquén, el sábado se espera una jornada ventosa, con ráfagas que se ubican entre 70 y 78 km/h y probabilidad de precipitaciones baja, de 0 a 10%. Además, la temperatura máxima rondará los 25 grados, con cielo mayormente nublado.

El domingo, en tanto, continuará la inestabilidad con probabilidades de precipitaciones de hasta 40% durante la mañana. Las ráfagas seguirán presentes, con valores estimados entre 51 y 59 km/h, y una temperatura máxima cercana a los 23 grados.

Las zonas de Neuquén y Río Negro donde rige el alerta amarillo este sábado.

En Roca, este sábado también estará marcado por el viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h. La jornada se presentará con nubosidad variable y temperaturas que llegarán a los 25 grados.

Para el domingo 14, en Roca se prevén lluvias aisladas durante la mañana, con probabilidades de hasta 40%. Las ráfagas se mantendrán entre 51 y 59 km/h y la temperatura máxima descenderá levemente hasta los 23 grados.

En Zapala, el sábado estará marcado por el viento intenso y cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 20 grados y mínima de 9. Las ráfagas serán protagonistas, con valores que oscilarán entre 78 y 97 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.

El domingo continuará el tiempo inestable, con una máxima de 17 grados y mínima de 6, probabilidades de lluvias de hasta 10% y ráfagas que se ubicarán entre 60 y 69 km/h, según el pronóstico meteorológico.

Lluvias, frío y ráfagas fuertes en la cordillera rionegrina: el tiempo en Bariloche

En Bariloche, el sábado estará dominado por lluvias y viento intenso. Las probabilidades de precipitaciones se ubican entre 10 y 40%, mientras que las ráfagas oscilarán entre 79 y 87 km/h, con una temperatura máxima de apenas 13 grados.

El domingo continuará el tiempo inestable en la ciudad cordillerana, con lluvias persistentes y probabilidades que alcanzan el 40%. Las ráfagas seguirán siendo fuertes, entre 51 y 69 km/h, y la máxima apenas llegará a los 12 grados.

En la capital rionegrina, Viedma, el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y sin lluvias, pero con viento sostenido. Las ráfagas alcanzarán entre 42 y 50 km/h y la temperatura máxima será de 24 grados.

Para el domingo , en Viedma se espera un leve aumento de la inestabilidad, con probabilidades de precipitaciones de hasta 30% en algunos tramos del día. El viento continuará presente con ráfagas de hasta 50 km/h y una máxima estimada en 23 grados.