«Es cuestión de sacarse el miedo»: A los 76 años, cumplió el sueño de vivir en las sierras de Córdoba

Ana María en su lugar en el mundo: Yacanto de Calamuchita. Fotos: Sueños de ruta.

Como en tanta historias, las sierras de Córdoba se convirtieron en el escenario perfecto para que Ana María y su marido construyeran el refugio donde deseaban transitar esta etapa de la vida. Hoy, a los 76 años, ella habita ese rincón que tanto planearon juntos, deslumbrados por el monte virgen, las plantas nativas, los cordones montañosos y los ríos y arroyos de aguas cristalinas tienta a cada vez más gente.

–Nos enamoramos de este lugar -recordó.

Cuando descubrieron Yacanto de Calamuchita al visitar a su hija que se había radicado allí, el impacto fue inmediato.

De casa de vacaciones a mudarse a Córdoba

Pensaron al principio en una vivienda pequeña, como para escapadas desde Buenos Aires o vacaciones de verano. Y así fue.

Pero con el tiempo, esa naturaleza, esa paz que se respiraba en el monte cordobés los convenció de mudarse.

No era fácil la decisión de dejar todas las comodidades de la gran ciudad, pero tomaron el riesgo, convencidos de que valía la pena.

Piedrs, madera, ladrillos, chapa y ventanales: la casa que construyeron.

-Despacito ese sueño se cumplió. Y descubrimos que se puede: es cuestión de sacarse el miedo -dijo Ana María en una entrevista con el canal de Youtube Sueños de ruta.

Emocionada, contó también que perdió a su pareja. Y que pese a ese enorme dolor, le da alegría saber que él pudo disfrutar del sueño que compartían.

Desde hace tres años vive sola de cara a esa vista impresionante de las sierras. Con vecinos que se saludan, un detalle que le gusta y que le sigue asombrando.

-En Buenos Aires a veces no nos saludamos ni si somos ocho en un ascensor -dijo.

La casa, construida en base a piedra y madera, es custodiada por dos pinos que compraron en un vivero y que a Ana María le encanta ver pintados de blanco cuando nieva en las sierras.

Dos pinos protegen la casa.

También armaron una huerta, plantaron frutales y el cerco vivo que delimita el terreno.

El ventanal de cara a las sierras es uno de sus lugares preferidos en la casa. El otro, el hogar a leña que mantiene encendido en el invierno y que le fascina observar.

Ventana y fogón, los dos lugares preferidos de Ana María.

Ana María es profesora de danzas y no tardó en integrarse a la comunidad desde esa faceta. Tiene alumnos a los que les enseña, pero prefiere llamarlos compañeros.

Así transcurren sus días en Yacanto de Calamuchita, el lugar donde encontró la paz que había perdido en Buenos Aires: “Doy gracias por eso”.

Cómo llegar a Villa Yacanto

Desde Neuquén

Distancia aproximada: Entre 1.032 km y 1.112 km (según el camino que se elija).

Tiempo estimado de viaje: Alrededor de 13 a 14 horas al volante.

Ruta recomendada:Desde Neuquén, tomar la RN 22 y luego conectar hacia la RN 152 y rutas provinciales de La Pampa y Córdoba (como RP 55, RP 1 y RP 30 hacia Río Cuarto).

Desde Río Cuarto o conectando con el Valle de Calamuchita, ir hacia Santa Rosa de Calamuchita.

Desde Santa Rosa de Calamuchita, tomar la Ruta Provincial Nº 228 (un tramo pavimentado, escénico y en buen estado de unos 30 km) que lleva directo a Villa Yacanto.

Detalles útiles: El trayecto cuenta con peajes y requiere paradas para carga de combustible.

Desde Buenos Aires

Tomar la Autopista Panamericana hacia Rosario.

Después, continuar por la Autopista Rosario-Córdoba.

Desde Córdoba, continuar por la Ruta Provincial N°5.

Distancia: 750 km aproximadamente.



Precaución. Camino de montaña: al acercarte a Villa Yacanto de Calamuchita, el trayecto incluye caminos de montaña con curvas y paisajes increíbles. Conducir con cuidado.

Entrevista en Sueños de ruta: https://www.youtube.com/watch?v=hpqL1TyKei4