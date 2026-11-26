En el marco de las actividades conmemorativas por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el viernes 27 se llevará a cabo en Roca la jornada «Disputar el presente: violencias, poder y resistencias». La propuesta, de carácter libre y gratuito, se desarrollará de 18 a 21 horas en el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) y es organizada de manera conjunta por la Fadecs y la Facultad de Lenguas (Fadel) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), junto al Consejo Local de Mujeres Diversas.

El objetivo del encuentro es generar un espacio de reflexión e intercambio colectivo sobre las distintas formas en que las violencias atraviesan los cuerpos, los territorios y las instituciones, buscando poner en diálogo las discusiones generales con las realidades locales y recuperando las experiencias de organización y resistencia.

Quién es Paula B. Giménez, la periodista detrás de YoFermina

La actividad contará con una charla central a cargo de Paula B. Giménez, reconocida en redes sociales como @YoFermina, quien es periodista, escritora y docente argentina especializada en género, sexualidad y cultura digital. Actualmente integra el portal de noticias Filo.news, colabora con medios como Revista Anfibia y elDiarioAR, y se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y en la escuela de periodismo ETER. Además, es autora del libro Ardor (Editorial Planeta) y coautora de Pese lo que pese, publicado junto al colectivo El Gato y la Caja.

Qué actividades habrá en la jornada de la UNCo

Asimismo, durante la jornada se desarrollará un panel con referentes y voces locales que abordará cuatro ejes temáticos fundamentales: las violencias hacia las identidades travesti-trans, la violencia económica y vicaria, la violencia política y la violencia institucional.

En diálogo con este medio, Betiana Pagliacci, integrante del Consejo Local de Mujeres Diversas y una de las disertantes del encuentro adelantó que su exposición estará centrada específicamente en la violencia económica y la violencia vicaria.

Más allá de las disertaciones dentro del auditorio, la propuesta se extenderá al espacio exterior del edificio universitario, donde la comunidad podrá recorrer una feria de emprendedoras y distintos stands de organizaciones sociales y cocinas comunitarias.

Según anticipó Pagliacci, el evento contará también con servicio de bufet y culminará con un cierre musical en vivo con la banda «La Sulupe». La convocatoria es abierta a todo el público y la entrada es libre y gratuita.