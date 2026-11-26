“Siempre dijimos que éramos inocentes y que lo haya reconocido el Superior Tribunal de Justicia es muy importante” dijo la exintendente de Bariloche María Eugenia Martini, quien aseguró que transitar durante una década con una causa por corrupción en la función pública relacionada con el manejo del programa Techo Digno fue para ella y para otros en su situación “un castigo y una condena”, aunque no quiso hablar de persecución política.

Señaló que hubo “acusaciones tremendas como defraudación y peculado”, cuando los recursos económicos que debía administrar “estuvieron siempre a la vista”, y no le pareció casual que otros 17 intendentes hayan enfrentado en paralelo causas similares. Los que llegaron a juicio oral, en su gran mayoría, fueron absueltos. Entre ellos su sucesor en el municipio de Bariloche, Gustavo Gennuso.

Martini y Alfredo Milano -quien se desempeñó como inspector de obras en su gestión- fueron acusados de pagar contratos a empresas constructoras por valores superiores al avance de las obras. En marzo pasado un tribunal de primera instancia desechó las imputaciones y consideró que no hubo delito. La fiscalía apeló, pero el fallo absolutorio fue confirmado tiempo después por el Tribunal de Impugnación y luego -hace un par de semanas- por el STJ rionegrino.

Martini repasó esa secuencia y subrayó que en total fueron once jueces los que evaluaron los hechos en distintas instancias y ratificaron su inocencia. La exmandataria municipal dijo que “para alguien que está en política la confianza que se establece con la gente es fundamental, y mucho más en relación con la administración de fondos”. Sostuvo en consecuencia que la causa afectó su trayectoria, si bien durante ese tiempo trabajó activamente en política y fue legisladora provincial por cuatro años.

“Seguramente algunas cosas no hice, no importa ahora qué -afirmó-. Porque si bien el fallo final nos dio la razón, cuando pasa tanto tiempo es cada vez más difícil de explicar, y el mismo proceso termina por funcionar en algún sentido como un castigo, o una condena. Pero no quiero hablar de persecución judicial”.

En ese punto se mostró menos confrontativa que Gennuso, quien no dudó en culpar al STJ por el tratamiento de su causa y la consideró una represalia por sus críticas al gobierno provincial.

El contexto nacional y la causas contra CFK

Martini entendió sin embargo que la ofensiva judicial en su caso y en el de otros exintendentes estuvo emparentada en las investigaciones penales que se desplegaron a nivel nacional contra la expresidente Cristina Fernández.

Dijo que “es entendible que la Justicia investigue todo”, pero cuando los tiempos se extienden por períodos tan largos hay un perjuicio inevitable. Entendió que “una no puede estar tantos años acusada, con una condena anticipada, hasta que alguien dice no. Ese momento finalmente llegó”.

Sostuvo que la investigación en su contra la afectó “en lo familiar y en lo político”. Dijo que desde su rol “una entiende estas cuestiones y sabe que está expuesta a que se diga cualquier cosa”, pero trató de enfrentarlo “con tranquilidad y serenidad”.

Aseguró que seguirá en el ruedo político aunque no le toque ocupar cargos públicos y recordó que las decisiones políticas de gestión que la llevaron a juicio tuvieron que ver con la firma de contratos por más de 800 viviendas para familias de Bariloche, “que se ejecutaron y que hoy las tienen, cuando el Estado ya no hace más planes de este tipo”.

Para Martini, la vocación política no se abandona nunca. “Hago política todos los días, y ahora enfocada en un proyecto nacional, y también provincial y municipal -afirmó-. Se toman decisiones y se asumen riesgos, siempre con el pensamiento puesto en mejorar la vida de las personas”.